Очень на это надеюсь: Роузи Хантингтон-Уайтли призналась, что хочет еще детей от Джейсона Стетхэма

Модель ответила на вопросы фанатов

Роузи Хантингтон-Уайтли периодически устраивает для своих поклонников онлайн-интервью в своих сториз Instagram, где отвечает на самые интересные вопросы. На днях икона стиля и молодая мама решила повторить свой эксперимент. Как призналась британская модель, она едет в машине вместе со своим любимым, а потому может поболтать со своими фанатами. В ходе беседы Роузи рассказала массу интересных подробностей своей жизни – здесь есть вопросы личного характера, профессионального и просто о ее увлечениях.

Роузи любит откровенничать с фанатами (фото: instagram.com/rosiehw)

По словам Роузи, быть мамой для нее – самый огромный подарок и самая любимая, самая полезная и самая сложная роль. Также возлюбленная Джейсона Стетхэма призналась, что очень надеется родить еще детей своему мужчине. Специально для фанатов Роузи рассказала о вещах, которые она носила во время беременности, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.

"Для меня лично наряжаться во время беременности было вызовом, ведь мое тело очень изменилось. Так что я придерживалась комфортной и простой одежды. Я носила деним для беременных, эластичные футболки, облегающие фигуру, а также длинные жакеты и плащи", - поделилась Хантингтон-Уайтли.

Модель рассказала о личной жизни и увлечениях (фото: instagram.com/rosiehw)

Не обошлось и без вопросов об отце Джека – голливудском актере Джейсоне Стетхэме. Одна из поклонниц спросила, как он поживает, ведь его давно не было видно. "Сейчас он спит возле меня в машине. У него все прекрасно, спасибо, что спросили", - написала Роузи.

Что касается ее возвращения в форму после родов, модель призналась, что ей помог спорт. Сейчас она также максимум внимания уделяет тренировкам. "В зависимости от того, насколько я занята, я занимаюсь по-разному. В идеале это 3-4 раза в неделю. Я использую приложение для занятий дома", - поделилась Роузи.

Напомним, ранее модель предтавила новую коллекцию нижнего белья, которую рекламирует сама.