Это что-то невероятное: Астафьева ошеломила точеными формами и показала лицо без макияжа
Даша Астафьева отдыхает в Турции и наслаждается беззаботным времяпровождением. Конечно, не обходится без жаркого контента для соцсетей – фото в бикини, которые каждый раз вызывают восхищение у фолловеров знаменитости.
На этот раз Даша запостила в Instagram целую серию кадров в монокини.
Даша позируовала среди груды больших камней на скалистом берегу. На звезда – слитный купальник в черный горошек с внушительным декольте. Она позирует на галечном пляже и демонстирует точеные формы с разных ракурсов.
"- Почему нельзя взять, и унести понравившегося к себе домой?
- потому что он улетел!" - оставила загадочную подпись под фотосессией в купальнике звезда.
Даша показала соблазнительные формы в купальнике (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники успели в деталях изучить соблазнительные фото с очаровательной Дашей в главной роли и не скупились на похвалу.
- Даша, очень красиво!
- Идеальное тело
- Как всегда шикарна
- Уровень: Богиня
- Идеальная
- Русалки существуют
- Что-то невероятное
- Как всегда на высоте. Шикарная
- Самая красивая женщина
"Если Ретроградный Меркурий был не просто отговоркой, а человеком, он выглядел бы так", - с юмором подписала фото Даша. Конечно же, на красотку тут же обрушилось цунами комплиментов. Стоит отметить, что Даша предпочла обойтись во время ночного заплыва без макияжа.
Напомним, что ранее Даша Астафьева представила нового члена семьи.