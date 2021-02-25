Вот это ноги: Наталья Могилевская на высоких каблуках взорвала сеть чувственным снимком
Певица Наталья Могилевкася шокировала поклонников красотой на новом фото: она позирует в платье с запахом и на высоких каблуках.
Яркий снимок певица запостила в свой Instagram.
Несмотря на красивый изысканный наряд и романтичный вайб на фото, в посте певица затронула серьезную и важную тему.
"Много ли вы встречали людей, которые совершают неприятные поступки, а им это сходит с рук и на их жизни это никак не отражается? Встречаете ли вы такие случаи? Считаете ли вы, что если никто не увидел и не узнал проступке (об изменах, воровстве, подлостях), то можно считать, что сошло с рук?
Или все таки прийдет за все придется платить?", - спросила певица у поклонников.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Поклонники ответили, что верят в то, что придется платить, хотя часто замечали, что некоторым все сходит с рук, так что мнения разделились. А вот в чем они сошлись, так это в том, что Наталья выглядит на фото нереально красивой.
- Цвет волос супер
- Огонь
- Красивая
- Вот это ноги!
Напомним, Наталья Могилевская перекрасила волосы и изменила прическу ради известного фотопроекта: искренность и красота певицы восхищает.