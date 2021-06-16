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"Это нормально?" Могилевская в ярком костюме за 4000 грн заговорила о мужской красоте

Новина українською →
Среда 16 июня 2021 11:38
"Это нормально?" Могилевская в ярком костюме за 4000 грн заговорила о мужской красоте Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Наталья Могилевская с приходом лета основательно взялась за свою фигуру – певица собралась похудеть и даже заключила с поклонниками и известным фитнес-тренером пари. Теперь она отчитывается перед ними еженедельно за проделанную работу и делится личными лайфхаками. Певица также регулярно радует фанов появлением в ярких летних луках, которые тут же становятся предметом обсуждений.

На странице в Instagram в этот раз она решила поднять вопрос мужской красоты и попутно похвастаться солнечным образом.

Наталья выбрала хлопковый удобный костюм нежно-лимонного оттенка, состоящий из блейзера-кимоно с оригинальным накладным карманом и трендовых широких прямых штанов от украинского бренда FLO. Цена ансамбля составила 4150 грн (3000 – верх, и 1850 – низ). Она дополнила расслабленный летний образ массивными ярко-желтыми кроссовками.

Певица в подписи к эффектному фото решила поднять вопрос отнюдь не о модных тренденциях, а о … мужском похудении.

&quot;Это нормально?&quot; Могилевская в ярком костюме за 4000 грн заговорила о мужской красоте

Наталья покорила ярким летним образом (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Нужно ли мужчине быть на ПП или для мужчины животик это нормально? Девушки, вы засматриваетесь на стройных и подтянутых мужчин?" - поинтересовалась артистка.

На вопрос Натальи отреагировала ее коллега Оля Полякова. "Какие животики? Ты шо?" - возмутилась она.

Подписичики Могилевской в большинстве высказались за стройные и подтянутые фигуры независимо от пола, а заодно похвалили ее выбор наряда.

  • Костюмчик смотрится супер!
  • Какая красивая. Всегда в форме! Стильная. Топ
  • Костюм огонь!
  • Натусик, ты великолепна
  • Красотка
  • Наташа, вы просто супер
  • Костюмчик прелесть и цвет лета
  • Костюм - отличный!
  • Бомба

Напомним, что ранее Наталя Могилевская осудила эйджизм.

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