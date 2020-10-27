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Вот это ножки: Алена Шоптенко в ультракоротких соблазнительных шортах позирует на лестнице

Новина українською → Вторник 27 октября 2020 16:55
Вот это ножки: Алена Шоптенко в ультракоротких соблазнительных шортах позирует на лестнице Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Хореограф Алена Шоптенко недавно откровенно рассказала о причинах развода с бывшим мужем Дмитрием Дикусаром: Алена наконец решила нарушить молчание и прокомментировала развод с экс-супругом. А на этот раз Алена, видимо, решила напомнить, что в ее жизни все прекрасно, танцор запостила в своем микроблоге снимок в ультракоротких шортиках.

Шоптенко в бежевом свитшоте, белых полуботинках и практически "невидимых" обтягивающих шортах позирует на лестнице в пикантной позе. Алена загадочно смотрит вдаль на фоне городского пейзажа.

"Поймана в попытках убежать от запланированных дел", - написала звезда под снимком.

Вот это ножки: Алена Шоптенко в ультракоротких соблазнительных шортах позирует на лестницеАлена Шоптенко красиво убегает от проблем (фото:instagram.com/alena_shoptenko/ )

Судя по количеству комментариев, такой неожиданный ракурс очень понравился поклонникам: "Крутое фото", "Самые красивые ножки в мире", "Какое необычное фото", "Красотка", - написала фанаты.

Напомним, что еще один участник "Танцев со звездами 2020 заболел коронавирусом.

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