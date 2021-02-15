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Вот это ножки: Леся Никитюк восхитила фанатов красотой и рассказала о неожиданной валентинке

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 12:44
Вот это ножки: Леся Никитюк восхитила фанатов красотой и рассказала о неожиданной валентинке Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk/)
Автор: Lite

Ведущая Леся Никитюк не устает восхищать поклонников длиной и красотой своих ног. На этот раз она покорила фанатов фото в изысканных платьях белого и красного цветов.

Соблазнительные снимки, как обычно, ведущая запостила в Instagram.

Леся сидит на кресле на фоне шариков-сердечек, высокие каблуки, укладка и стильный сдержанный макияж дополняют образ.

Вот это ножки: Леся Никитюк восхитила фанатов красотой и рассказала о неожиданной валентинке

"Шановний Валентин... Валентинка готова. Дівчата, червоне чи біле?", - спросила Никитюк у поклонниц.

Вот это ножки: Леся Никитюк восхитила фанатов красотой и рассказала о неожиданной валентинке

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)

Красное платье с шикарным декольте ведущая подписала лаконично: "Девушка в красном" и рассказала, от кого получила однажды неожиданную валентинку на День влюбленных.

"Lady Ле in red. В школі мені валентинки від анонімів приходили... Думаю, то був фізрук і трудовик. А вам підписували?", - поинтересовалась Никитюк у подписчиков.

Напомним, недавно Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви. Поклонники гадают, неужели ведущая встретила свою любовь.

Кажется, общественность вообще очень озадачена тем, чтобы поскорее найти Лесе достойную пару. Каждого мужчину, с которым Никитюк появляется на публике, тут же приписывают ей в женихи. Также Лесю зовут стать новой участницей шоу "Холостячка".

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