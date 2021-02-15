Вот это ножки: Леся Никитюк восхитила фанатов красотой и рассказала о неожиданной валентинке
Ведущая Леся Никитюк не устает восхищать поклонников длиной и красотой своих ног. На этот раз она покорила фанатов фото в изысканных платьях белого и красного цветов.
Соблазнительные снимки, как обычно, ведущая запостила в Instagram.
Леся сидит на кресле на фоне шариков-сердечек, высокие каблуки, укладка и стильный сдержанный макияж дополняют образ.
"Шановний Валентин... Валентинка готова. Дівчата, червоне чи біле?", - спросила Никитюк у поклонниц.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk/)
Красное платье с шикарным декольте ведущая подписала лаконично: "Девушка в красном" и рассказала, от кого получила однажды неожиданную валентинку на День влюбленных.
"Lady Ле in red. В школі мені валентинки від анонімів приходили... Думаю, то був фізрук і трудовик. А вам підписували?", - поинтересовалась Никитюк у подписчиков.
Напомним, недавно Леся Никитюк взволновала сеть фото с эффектным мужчиной и призналась ему в любви. Поклонники гадают, неужели ведущая встретила свою любовь.
Кажется, общественность вообще очень озадачена тем, чтобы поскорее найти Лесе достойную пару. Каждого мужчину, с которым Никитюк появляется на публике, тут же приписывают ей в женихи. Также Лесю зовут стать новой участницей шоу "Холостячка".