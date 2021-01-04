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Вот это ножки: Светлана Лобода покорила своей красотой в ультракоротком платье

Новина українською → Понедельник 04 января 2021 13:01
Вот это ножки: Светлана Лобода покорила своей красотой в ультракоротком платье Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Светлана Лобода не часто показывает своих дочерей, но в честь рождественских праздников певица запостила снимки малышек в стильных праздничных пижамах с оленями.

Нежность и теплота этих фото покорили поклонников Светланы.

Так что Лобода продолжает традицию: на этот раз она показала, как они со старшей дочерью стоят возле елки, девочка в голубом, а мама в нежно-розовом платье. В коротком платье ноги певицы выглядят соблазнительно длинными.

"Новогодние праздники - то самое время когда можно полностью раствориться в родных и близких, принадлежать только своей семье, купаться в их любви, наслаждаться нежностью детей", - написала Светлана.

Она призналась, что Ева уже совсем взрослая и очень самостоятельная - и, конечно, какое платье надеть, она решает сама.

Вот это ножки: Светлана Лобода покорила своей красотой в ультракоротком платье

"Будьте красивыми, наряжайтесь не ради кого-то, а ради себя. Ведь если вы себе нравитесь, вы улыбаетесь, а в вашу улыбку невозможно не влюбиться", - написала Лобода.Вот это ножки: Светлана Лобода покорила своей красотой в ультракоротком платье

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, недавно Светлана покорила фолловеров в своем микроблоге луком в кожаных ботфортах на высоких каблуках. Сочетание классики и "дерзких" деталей всегда к лицу Светлане.

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