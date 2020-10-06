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Вот это пара! Лилия Ребрик в мини-платье устроила страстные танцы с мужем (видео)

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 14:32
Вот это пара! Лилия Ребрик в мини-платье устроила страстные танцы с мужем (видео) Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Супружеская пара немного увлеклась во время фотосессии

Стильная и позитивная украинская телеведущая Лилия Ребрик часто говорит в интервью и сети, что просто обожает свою семью и с радостью проводит с ними все свободное время. С мужем Андреем Диким их свел в свое время танцевальный проект, так что пара и сейчас любит иногда устроить танцевальный экспромт, порой в неожиданных условиях.

Так, на своей странице в Instagram теледива поделилась видео, сделанным на совместной фотосессии с супругом. На Лилии - воздушное черное мини-платье в горошек с пикантным декольте и красные туфли на шпильке, Андрей же был в черных брюках и белой рубашке.

Супруги позируют в эффектных танцевальных позах, при этом иногда не могут удержаться и начинают плавно двигаться под музыку. В какой-то момент хореограф игриво проводит по ноге Ребрик и даже слегка задирает ей платье, а та заливисто смеется.

"Чи любите ви танцювати так само як і ми? Бо ми танцюємо скрізь: є привід чи його немає, є музика чи навіть коли її немає. Вмієте ви танцювати чи ні, повірте, це зовсім неважливо. Головне - бажання!" - поделилась ведущая.

Пользователи сети оценили танцевальные умения и страстные чувства этой яркой парочки.

  • Космические, невероятные, звёздно-воздушные
  • Какая же ты абаяша!!!!
  • Шикарні і пристрасні
  • Вы неимоверно шикарная пара
  • Такі милі, та гарні
  • Танцюєте ви супер,,можна дивитись і дивитись,я теж люблю танці, але так часто не танцювала.
  • Так класноооо
  • Люблю Вас! Дике сімейство!!! Ррррррр!!!
  • Вы Лиля -украинская Мерлин Монро!!! такой же символ сексуальности и женственности!!!!
  • Так виглядає справді щаслива пара
  • Очень страстно!

Ранее Лилия Ребрик раскрыла главную осеннюю традицию своей семьи и призналась, что осень не самая любимая ее пора года.

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