Вот это пластика! 54-летняя Сальма Хайек покорила идеальным телом в горячем видео

Сальма Хайек не может оставить фанатов без внимания ни на день. В этот раз она записала необычное видео, вновь восхитив своей роскошной фигурой .

Сальма исполняет настоящий концертный номер, примерив комфортный трикотажный костюм. Широкие брюки и свободного кроя футболка выгодно подчеркнули соблазнительные формы знаменитости.

54-летняя актриса двигается в такт музыке, соблазнительно кружится и артистично подпевает и жестикулирует. Сальма буквально затмила остальных танцоров на видео, а фанатов заставила писать многочисленные комментарии.

Сальма зажгла (видео: instagram.com/salmahayek)

"О боже, королева", "Эти кувырки просто потрясающие!!! У-у-у!!! Ты супер!!", "Горячо!", "Я не могу насмотреться", "Ты идеал", "Ты потрясающе двигаешься", "Я просто в восторге", "Как будто ей 20", - не могут остановиться фолловеры.