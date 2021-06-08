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Вот это пластика! 54-летняя Сальма Хайек покорила идеальным телом в горячем видео

Новина українською →
Вторник 08 июня 2021 20:25
Вот это пластика! 54-летняя Сальма Хайек покорила идеальным телом в горячем видео Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек не может оставить фанатов без внимания ни на день. В этот раз она записала необычное видео, вновь восхитив своей роскошной фигурой.

В ролике актриса танцует, демонстрируя необычайную гибкость и танцевальные данные.

Сальма исполняет настоящий концертный номер, примерив комфортный трикотажный костюм. Широкие брюки и свободного кроя футболка выгодно подчеркнули соблазнительные формы знаменитости.

54-летняя актриса двигается в такт музыке, соблазнительно кружится и артистично подпевает и жестикулирует. Сальма буквально затмила остальных танцоров на видео, а фанатов заставила писать многочисленные комментарии.

Сальма зажгла (видео: instagram.com/salmahayek)

"О боже, королева", "Эти кувырки просто потрясающие!!! У-у-у!!! Ты супер!!", "Горячо!", "Я не могу насмотреться", "Ты идеал", "Ты потрясающе двигаешься", "Я просто в восторге", "Как будто ей 20", - не могут остановиться фолловеры.

Напомним, Сальма ранее продемонстрировала соблазнительное фото, на котором полностью оголилась. Снимок вызвал в сети бурную реакцию.

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