"Это пошло": экс-солистки "НеАнгелов" Слава и Вика публично поскандалили

После распада группы "НеАнгелы" в марте этого года ее бывшие участницы Слава Каминская и Виктория Смеюха занялись сольными карьерами. Артистки не скрывали, что иногда их совместная работа была сложной, но никогда в деталях не рассказывали о своих ссорах. Сейчас же не смогли сдержаться и устроили публичные разборки в сети.

Для начала Виктория сделала выпад в сторону экс-коллеги по группе в своем Instagram , на что Слава отреагировала на своей страничке и посоветовала той уволить пиарщика.

Все началось с того, что Смеюха решила публично поставить точку в отношениях с Каминской. Так, певица опубликовала видео, где разрезает торт с изображением Славы и "завершает историю легендарной группы". Под роликом артистка заявила, что готова двигаться дальше, уже как сольная артистка.

"Оказывается, слава не такая уж и горькая, как мне казалось 15 лет, она – приторно-сладкая. Я - VICTORIA, победа, самодостаточная артистка, у которой началась новая история. И мой взлет был бы невозможен без Вас, мои люди, - видящих все без подсказок, понимающих без слов, поддерживающих и вселяющих силы идти дальше! От поклонников, чувство юмора которых достойно похвалы, мне подарили торт, с которым я с удовольствием безжалостно расправилась. И мне понравилось! Да, даже если кто-то пока не в силах отпустить эту историю. Даже если у кого-то пока не настолько насыщенная профессиональная жизнь, чтобы перестать цепляться за прошлое и выезжать за счет других", - весьма резко заявила Виктория.

Виктория Смеюха разрезала торт с изображением экс-коллеги по НеАнгелам (фото: instagram.com/vikanablack)

На этом девушка не остановилась и добавила стишок по теме.

"Приятного мне аппетита, а вам – хорошего настроения от видео!!

А теперь – хором!

Слава Богу, я теперь свободна

Бес попутал меня с тобой, походу

Слава Богу, ты теперь в ЧС

Ведь каждый день с тобой был похож на ПМС…" - подытожила Смеюха.

Слава не удержалась и отреагировала на выброс экс-коллеги. Артистка выложила их совместное фото времен "НеАнгелов" и отметила, что это выглядело пошло и совсем не смешно, а также может обидеть поклонников группы.

Также Каминская посоветовала Смеюхе сменить пиарщицу.

"Мне казалось, что история группы Неангелы - это был красивый роман. Целая музыкальная эпоха, которая должна была закончиться красиво. Я очень люблю юмор и он - совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников. Ну что ж, именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, в которой она проработала так много лет и это её "спасибо" команде, которая так много для неё сделала. P.S. А я вас не подведу! С любовью, Ваша Слава. И да - уволь пиарщицу. Хайпа навела, но в плюс ли он?" – написала Слава.

Немного позже она опубликовала еще один пост. Певица призналась, что отреагировала эмоционально на попытку хайпа бывшей коллеги, но не поняла цель ее выпадов в свою сторону.

Слава Каминская отреагировала на выпад экс-коллеги по группе и обвинила Вику в хайпе (фото: instagram.com/babaslavka)

"Я конечно сделала ошибку, поддалась эмоциям и продолжаю, я всегда делаю одну и ту же ошибку. Пиарщица конечно молодец (не моя, ибо моя БОГИНЯ и я это поняла в очередной раз). Нужно отдать должное им обеим (моя просто промолчала, но наругала меня за мою слабость), а работник другого предприятия не покладая рук и репутации борол и поборол всех. Хайп был, даже я напряглась, но на**я?" - недоумевает Каминская.

Слава также рассказала о своем сольном альбоме, который скоро выходит, и даже пообещала поддержать новые работы Вики.

"Если шо, то альбом мой чуть позже выходит, хотя есть догадки, что сладкоежка что-то выпустит. Поддержу. От чистого сердца или уже желудка. Тортом. Кондитер пусть застрелится. Можно было торт поБагаче? За 15 лет разве я не заслужила кренделя эти не лепить рядом с моим святым ликом? Хотя виной всему могут быть спонсоры ну или вкусы у всех разные (после короны особенно). И вернёмся к прекрасному. Прекрасного всем дня, а ещё сегодня день толерантности, я толерантна и подниму кому-то активность", - завершила свое послание экс-"НеАнгел".