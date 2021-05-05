Вот это поворот! Мишина в компании бывшего воздыхателя и Эллерта отдохнули в Одессе

Ксения Мишина и Александр Эллерт не на шутку всполошили поклонников и даже заставили их думать, что пара распалась ! Но актриса и автор "Квартал 95" не только вместе, но и уехали на праздничный майский уикенд в Одессу, и не одни, а в неожиданной компании. Так, в Южную Пальмиру с ними отправились лучший друг Александра и экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак со своей девушкой Алиной Смирновой.

В кадре Алина поближе прижалась к любимом, рядом с ней стоит Ксения со стаканчиком кофе в руке, а Александр фотографирует команию на расстоянии вытянутой руки.

"Я - вчетвером! Спросите почему? Потому что внезапно оказался с любимыми и близкими людьми на отдыхе! Потому что такое случается не часто! Потому что дешевле скидываться в ресторанах! Потому что наблюдать, как ты толстеешь не один - легче, чем когда один", - дал развернутый и аргументированный ответ Александр.

Ксения Мишина и Александр Эллерт уехала в Одессу с друзьями (фото: instagram.com/ellert_a)

Некоторые из поклонников проекта "Холостячка" вспомнили, как Андрей признавался Ксении в любви и рассказал об Алине, ожидающий его за пределами проекта. Тогда актриса не поверила заверениям шоумена и радиоведущего, попрощавшись с ним за шаг до финала.

Впрочем, влюбленная в адрея девушка также тяжело переживала участие любимого в романтическом шоу. После того, как страсти улеглись, Андрей познакомил своих поклонников с избранницей и начал активно делиться счастливыми совместными кадрами с красавицей-моделью.

Похоже, все перипетии остались в прошлом, и теперь лучшие друзья со своими вторыми половинками прекрасно ладят и отлично проводят досуг вчетвером.