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Это пожар! Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 18:27
Это пожар! Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой Надя Дорофеева (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева - новичок в тренер тренерском кресле Голоса країни 2021. Певица набрала сильную комманду, с которой намерена дойти до победы. переди у судейской четверки вокальные нокауты и тут им помочь вызвались "звездные советчики". Так, судьи могли пригласить на помощь того, кому доверяют и кто поможет им сделать нелегкий, но неизбежный выбор. Помощником Нади стала рэперша Alyona Alyona, и Дорофеева уже успела засветить свой наряд, в котром зрители увидят звезду в скором времени на экранах.

Певица запостила в Instagram эффектное фото в сверкающем экстра-мини.

Кадр словно сделан случайно и Надю просто "подловили". Но это не мешает оценить соблазнительный образ и точеные формы певицы. Она сделала высокую прическу и выпустила пару светлых прядей на лицо.

"Нокауты - ответственный и решающий этап для тренера и его команды, за ним идут прямые эфиры, на которых принятие решений уже переходит к вам. Я горжусь тем, как ребята растут в шоу и раскрываются сильнее на каждом этапе", - поделилась наблюдениями артистка.

Это пожар! Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой

Надя сверкнула стройными формами в эффектном образе (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Поклонники начали писать имена своих фаворитов, но основной темой для комплиментов и обсуждений стал роскошный образ самой Нади.

  • Надя, твой наряд вау
  • Балдежный образ
  • Боже мой, девочка, ты красивая
  • Самый красивый тренер "Голосу країни"
  • Нереальный образ
  • Пожар
  • Почему так шикарно
  • Нереальная

К слову, в этом наряде певица уже публиковала фото. У платья – открытая спина, что делает его еще более соблазнительным и кокетливым.

Это пожар! Надя Дорофеева в блестящем микромини свела с ума точеной фигурой

Надя Дорофеева надела на "вокальные нокауты" соблазнительное мини (фото: instagram.com.nadyadorofeeva)

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в пикантном костюме и берете с вуалью свела с ума бесконечными ногами.

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