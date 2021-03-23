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Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе

Новина українською → Вторник 23 марта 2021 13:07
Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе Оля Полякова с дочерью Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Lite

Пока в Киеве локдаун, украинская певица и актриса Оля Полякова решила отправиться в более приятное место и улетела в теплые края. Куда именно, звезда пока не сообщает, зато показала, кто составил ей компанию - ее старшая дочь, 16-летняя Маша.

Артистка поделилась яркими кадрами с отдыха в разделе Сториз своего Instagram, а Маша опубликовала атмосферный пляжный кадр в своем аккаунте.

Так, 37-летняя певица и ее дочь сделали совместное селфи в зеркале ванной комнаты, показав свой аутфит для пляжа, а заодно и точеные фигуры. Оля позировала в золотистом верхе от бикини и джинсовых мини-шортах, а Маша - в черных лосинах и розовом лифе.

Обе примерили темные очки и стали по стойке смирно. Стоит отметить упругий пресс Поляковой, на котором вполне заметны кубики - не зря звезда упорно работает над своей фигурой.

"На пляж", - лаконично написала певица.

Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе

Позже она выложила забавный кадр с Машей, которая уснула на шезлонге на пляже.

"Спит моя козочка", - отметила Суперблондинка.

Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе

Оля Полякова с дочерью Машей отдыхают в теплых краях (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Сама Маша тоже поделилась радостью и обнародовала снимок с пляжа. На фото девушка загорает на шезлонге в черном купальнике и солнцезащитных очках.

"Summer vibes. Соскучились по лету? А сколько градусов тепла у вас?" - прокомментировала кадр дочь Поляковой.

Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе

Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Пользователи сети не стали скупиться на комплименты для девочки.

  • Маша, ти дуже красива
  • Шикарное тело, как и ты сама
  • Красотка
  • Девочка мечта
  • Классная фота
  • Маша, как всегда ОГОНЬ
  • Ти дуже гарна
  • Уххх какая красотка
  • Яка Ви файна
  • Маша крута, бо її мама Оля Полякова яку я обожаю. Маша, класна
  • огонь фото, вся в маму
  • Маша, у тебя прекрасная фигура, никого не слушай

Напомним, что ранее 16-летняя дочь Оли Поляковой попала в больницу с аппендицитом. Девочка пробыла в клинике несколько дней и взбудоражила сеть видео своих танцев с капельницей.

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