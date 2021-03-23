Вот это пресс! Оля Полякова с дочкой похвастались фигурами на отдыхе
Пока в Киеве локдаун, украинская певица и актриса Оля Полякова решила отправиться в более приятное место и улетела в теплые края. Куда именно, звезда пока не сообщает, зато показала, кто составил ей компанию - ее старшая дочь, 16-летняя Маша.
Артистка поделилась яркими кадрами с отдыха в разделе Сториз своего Instagram, а Маша опубликовала атмосферный пляжный кадр в своем аккаунте.
Так, 37-летняя певица и ее дочь сделали совместное селфи в зеркале ванной комнаты, показав свой аутфит для пляжа, а заодно и точеные фигуры. Оля позировала в золотистом верхе от бикини и джинсовых мини-шортах, а Маша - в черных лосинах и розовом лифе.
Обе примерили темные очки и стали по стойке смирно. Стоит отметить упругий пресс Поляковой, на котором вполне заметны кубики - не зря звезда упорно работает над своей фигурой.
"На пляж", - лаконично написала певица.
Позже она выложила забавный кадр с Машей, которая уснула на шезлонге на пляже.
"Спит моя козочка", - отметила Суперблондинка.
Оля Полякова с дочерью Машей отдыхают в теплых краях (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Сама Маша тоже поделилась радостью и обнародовала снимок с пляжа. На фото девушка загорает на шезлонге в черном купальнике и солнцезащитных очках.
"Summer vibes. Соскучились по лету? А сколько градусов тепла у вас?" - прокомментировала кадр дочь Поляковой.
Маша Полякова показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Пользователи сети не стали скупиться на комплименты для девочки.
- Маша, ти дуже красива
- Шикарное тело, как и ты сама
- Красотка
- Девочка мечта
- Классная фота
- Маша, как всегда ОГОНЬ
- Ти дуже гарна
- Уххх какая красотка
- Яка Ви файна
- Маша крута, бо її мама Оля Полякова яку я обожаю. Маша, класна
- огонь фото, вся в маму
- Маша, у тебя прекрасная фигура, никого не слушай
Напомним, что ранее 16-летняя дочь Оли Поляковой попала в больницу с аппендицитом. Девочка пробыла в клинике несколько дней и взбудоражила сеть видео своих танцев с капельницей.