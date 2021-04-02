Это пушка! Тина Кароль выпустила новый альбом "Красиво"
В пятицу, 2 апреля на всех музыкальных стриминговых платформах вышел новый альбом популярной певицы Тины Кароль "Красиво". Это восьмой по счету альбом поп-дивы, пронизанный свежим дыханием электронной музыки.
В альбом вошли 7 новых песен, включая трек "Скандал", клип на который за месяц собрал более 10 миллионов просмотров на Youtube.
В новом альбоме Тина Кароль меняет жанр и стиль исполнения, становится волевой в текстах и музыке.
"Это альбом о смелой девушке, которая наполнена разной палитрой чувств в поисках своей любви", - говорит артистка.
Альбом был написал в рекордно короткие сроки за полтора месяца в тандеме с Аркадием Александровым, который также выступил саунд-продюсером новой пластинки.
Используя ненавязчивый поп-мотив, замешанный с эстетикой конца 80-тых и начало 90-тых, Кароль обращается к жанру диалога со слушателем. Подача вокала созвучна с манерой исполнения соул певиц "нулевых".
"Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. Смелое слияние тройных битов драм-машины, богатство электронного звука в совокупности с узнаваемым вокалом Тины", - говорит саунд-продюсер альбома Аркадий Александров.
Певица также отмечает, что источником вдохновения для написания альбома служили личные истории из ее жизни.
В проморолике к альбому, опубликованному в Instagram Тины, она предстала в образе "белой королевы" - белоснежном платье с пикантными разрезами и туфлях на высоком каблуке. Волосы звезда собрала в хвост сзади, оставив лишь несколько прядей, которые красиво спадали на лицо.
Тина Кароль восхитила образом "белой королевы" (фото: пресс-служба певицы)
Поклонники принялись тут же делиться своими впечатлениями от нового альбома певицы в комментариях.
- Восхищаюсь тобой! Еще миллион раз скажу о том, что обожаю тебя за то, что ты не боишься и умеешь быть разной, умеешь двигаться, прогрессировать. И делаешь это КРАСИВО
- Белая королева
- Каждая песня на повторе! Нереальный альбом
- Боже, а казалось бы, ну куда круче! а каждый раз получается. спасибо, Тин
- Как же это по-другому прекрасно! спасибо за красоту
- Поздравляю, моя хорошая! Во-первых, это КРАСИВО, во-вторых, ново! Расширяй границы возможного, верю в тебя
- Смысл каждой строчки прямо в сердце
- В Захопленні!
- Это пушка! Горжусь
- Это невероятно как всегда
Напомним, что ранее Тина Кароль и Дан Балан, который вскоре появиться на экранах в новом сезоне "Голоса страны", очаровали романтическим танцем.