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Вот это растяжка: Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах

Новина українською → Воскресенье 15 ноября 2020 09:49
Вот это растяжка: Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанах Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik/)
Автор: Lite

Ведущая на карантине не скучает

Лилия Ребрик недавно поделилась с фанатами семейным видео, счастливая мама с двумя лапочками-дочками лепят на кухне печенье. А вот на карантин выходного дня ведущая предпочла поддержать ресторанный бизнес - и заказала угощение для всей своей многочисленной семьи на дом, так что стоять у плиты в этот вечер не пришлось. А вместо блюд собственного приготовления Лилия развлекала гостей страстными танцами.

В спортивном костюме - зато с какой растяжкой! Лилия показала, на что способна бывшая гимнастка.

"Ресторан вдома був, а тепер вдома нічний клуб! Ну і дітям весело. Мама- аніматор #карантинвихідногодня #дикасімейка #гимнасткирулят", - объяснила, что происходит, ведущая.

Вот это растяжка: Лилия Ребрик устроила дома зажигательные танцы в спортивных штанахДикая семейка скучать не станет (фото, видео: instagram.com/liliia.rebrik/)

Напомним, что недавно Ребрик восхитила фанатов фото без макияжа: натуральная красота просто заворожила поклонников ведущей.

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