Это семейное: Ким Кардашьян в плаще и балаклаве повторила образ экс-мужа

Ким Кардашьян в который раз стала самой обсуждаемой в сети персоной. Знаменитость была замечена на улицах Нью-Йорка накануне Met Gala в весьма странном одеянии.

Судя по всему, звезда готовится к светскому событию. И уже сейчас ей удается быть в центре внимания. Перед отелем, где Ким остановилась, она появилась в черном кожаном плаще и кожаной балаклаве из коллекции Vetements весна-2019. Образ она дополнила сумкой, усыпанной сверкающими кристаллами, а также сапогами на шпильках от Balenciaga.

Ким Кардашьян в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Примечательно, что ранее ее экс-супруг Канье Уэст постоянно появлялся на публике в глухой балаклаве. Многие фанаты тут же припомнили такой опыт и начали иронизировать. "Ким была рядом с Каней слишком долго", "С тобой все ок?", "Ким, это не "Американская история ужасов", "Ким, что это, черт побери?", "Ким, ты вообще видишь?", "Это точно модно?"…