"Это уже слишком": Джулия Фокс впервые высказалась о скандальном разводе Канье Уэста

Между Канье Уэстом Ким Кардашьян продолжаются скандалы, но в личной жизни звезды реалити, похоже, все в порядке. Так, известный комик Пит Дэвидсон, который считается ловеласом, неспособным на серьезные отношения (за последнее время у него были романы с Кайей Гербер, Кейт Бекинсейл и Арианой Гранде), решился на откровенность.

Актер стал героем телешоу издания People и ответил на вопрос: как изменилась его жизнь после столь пристального внимания прессы. На что Пит сказал: "Большую часть времени я провожу на съемочной площадке. Или же со своими друзьями и девушкой". Это первый раз, когда Пит открыто заговорил о своем романе с Ким.

Напомним, ранее Канье Уэст в одном из новых треков пригрозил Питу: "Господь спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог избить Пита Дэвидсона". Ответить рэперу комик решил в привычной для себя творческой манере. В рекламном ролике, который будет транслироваться на Суперкубке, Дэвидсон заявил, что его "довольно легко побить".

Канье Уэст и Ким Кардашьян (фото: Getty Images)

Не осталась в стороне от скандала и новая возлюбленная Канье Уэста – Джулия Фокс, которая высказалась о том, что думает по поводу скандального развода знаменитостей.

"Джулия находится в таком же затруднительном положении, потому что она понимает, что их развод очень грязный. Ей жаль, что во все это вовлечены их дети. Она просто хочет, чтобы все это быстрее закончилось", – сообщает инсайдер Page Six.

Канье Уэст и Джулия Фокс на показе Kenzo (фото: Getty Images)

Знакомый Джулии подчеркнул, что на Фокс сейчас свалилось "слишком много". В том числе – волна хейта после того, как она опубликовала фотографии с Йе. Тем не менее, между парой по-прежнему все хорошо, уверяет все тот же источник.