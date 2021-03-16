ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вот это смелость! Слава Каминская стала тату-мастером и устроила эксперимент на себе

Новина українською → Вторник 16 марта 2021 13:38
Вот это смелость! Слава Каминская стала тату-мастером и устроила эксперимент на себе Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Lite

Слава Каминская после новости о распаде группы НеАнгелы сообщила, что отправляется в солное плавание. Певица вскоре готова порадовать фанов своим творчеством, а пока она раскрывает секреты о себе и открыто говорит на интимные темы. Например, артистка высказалась о своих табу в сексе. А что по-настоящему впечатлило сеть, так это очередной смелый поступок звезды – она сама себе сделала татуировку!

На странице Славы в Instagram появилось впечатляющее видео, на котором она запечатлена в процессе работы.

"Впервые в жизни сама набила себе тату", - похвасталась она. Судя о хэштегам, рисунок на теле приурочен к началу сольной карьеры певицы и вскоре она презентует свой дебютный трек под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.

Поступком украинской певицы восхитился удивленный "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов. "Нифига себе!" - написал он под постом.

Подписчики певицы забросали ее вопросами, а также отметили, что теперь она освоила новую специальность и точно не пропадет.

  • Слава, вам, наверное, очень больно было
  • Круто
  • Красиво
  • И как ощущения?
  • Ух ты, а себе не так больно, наверное?

Кстати, Слава, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что будет сама себе продюсером. На вопрос, почему распался коллектив НеАнгелы Слава отвечает сдержанно: пришло время. Судя по тэгам, новый трек певицы будет называться "Я не 911". О дате премьеры она пока не сообщала.

Напомним, что ранее продюсер НеАнгелов Юрий Никитин дал комментарий по поводу роспуска группы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса НеАнгелы Слава Каминская
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим
Комаровский рассказал, когда прививаться от COVID-19 переболевшим и еще не болевшим