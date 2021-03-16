Вот это смелость! Слава Каминская стала тату-мастером и устроила эксперимент на себе
Слава Каминская после новости о распаде группы НеАнгелы сообщила, что отправляется в солное плавание. Певица вскоре готова порадовать фанов своим творчеством, а пока она раскрывает секреты о себе и открыто говорит на интимные темы. Например, артистка высказалась о своих табу в сексе. А что по-настоящему впечатлило сеть, так это очередной смелый поступок звезды – она сама себе сделала татуировку!
На странице Славы в Instagram появилось впечатляющее видео, на котором она запечатлена в процессе работы.
"Впервые в жизни сама набила себе тату", - похвасталась она. Судя о хэштегам, рисунок на теле приурочен к началу сольной карьеры певицы и вскоре она презентует свой дебютный трек под псевдонимом SLAVA KAMINSKA.
Поступком украинской певицы восхитился удивленный "Иванушка" Андрей Григорьев-Апполонов. "Нифига себе!" - написал он под постом.
Подписчики певицы забросали ее вопросами, а также отметили, что теперь она освоила новую специальность и точно не пропадет.
- Слава, вам, наверное, очень больно было
- Круто
- Красиво
- И как ощущения?
- Ух ты, а себе не так больно, наверное?
Кстати, Слава, отвечая на вопросы поклонников, отметила, что будет сама себе продюсером. На вопрос, почему распался коллектив НеАнгелы Слава отвечает сдержанно: пришло время. Судя по тэгам, новый трек певицы будет называться "Я не 911". О дате премьеры она пока не сообщала.
Напомним, что ранее продюсер НеАнгелов Юрий Никитин дал комментарий по поводу роспуска группы.