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Это был стресс: Гвоздева показала фигуру в белье и призналась в комплексах

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 16:57
Это был стресс: Гвоздева показала фигуру в белье и призналась в комплексах Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Styler

Илона Гвоздева – мама двоих малышей. Хореограф до последнего выходила на паркет "Танцев со звездами" и удивляла па с внушительным животиком. А после родов подробно рассказывала о восстановлении и делилась личным опытом с молодыми мамами. Сейчас она вспоминает о личных переживаниях и рассказывает, как преодолела комплексы, связанные с изменениями в теле.

Победительница "Танцев со звездами 2018" опубликовала в Instagram фото в белье, а в сторис поделилась историей принятия себя.

После вторых родов хореограф комплексовала по поводу фигуры, особенно области талии и живота.

Это был стресс: Гвоздева показала фигуру в белье и призналась в комплексах

Илона Гвоздева показала формы в белье (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Для танцовщицы, имея всю жизнь супер классный пресс и плоский живот это был стресс - смотреть на себя в зеркало и видеть растянутый живот, отсутствие пресса и выпуклый пупок", - призналась она.

Это был стресс: Гвоздева показала фигуру в белье и призналась в комплексах

Это был стресс: Гвоздева показала фигуру в белье и призналась в комплексах

Скриншот (instagram.com/ilonagvozdeva)

Но однажды Илона проснулась и твердо решила принять свое тело таким, какое оно сейчас. Она понимала, что после того, как родила двоих малышей, ее тело не может быть прежним, а со временем и с помощью приложенных усилий живот придет в норму, ведь это поправимо.

"Важно не уйти в депрессивное состояние и не ругать себя. Нужно отностись к себе с пониманием и дать своему телу время на восстановление. Ровно с этого осознания я не просто перестала переживать за возвращение в свою спортивную форму, а даже начала еще больше любить свой живот, ноги, грудь, и четко осознавать внутри себя значение слова "женщина", – заявила хореограф.

Это был стресс: Гвоздева показала фигуру в белье и призналась в комплексах

Скриншот (instagram.com/ilonagvozdeva)

Напомним, что ранее Илона Гвоздева попала в сетевой скандал с экс-участником "Танцев со звездами 2021" MELOVIN'ом, а их словесная перепалка достигла апогея после того, как вместе с парнершей певца Лизой Русиной хореограф вышла на главный паркет страны.

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