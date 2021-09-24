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Это тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном боди

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США, Пятница 24 сентября 2021 19:33
Это тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном боди Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Эшли Грэм показала новый соблазнительный лук в стиле секси-мама. Модель, которая недавно объявила, что ждет близнецов, позирует в черном пикантном боди.

Снимок был опубликован в блоге сети Instagram.

Эшли Грэм позирует в своей спальне в соблазнительном черном боди, которое облегает ее роскошное тело, и кроксах "под зебру". Девушка распустила волосы, слегка взбив их. Она увлечена сборами на работу, а потому решила сделать легкий мейк-ап.

Это тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном бодиЭто тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном бодиЭто тело! Беременная двойней Эшли Грэм позирует в откровенном боди

Эшли Грэм в боди (фото: instagram.com/ashleygraham)

"Блеск для губ, мальчики спокойные, мы готовы к работе", - написала будущая мамочка близнецов.

В сети поднялась буря обсуждений, как прекрасно выглядит Эшли. Фанаты не могут налюбоваться фигурой модели, называя ее "нереально красивой", "удивительной" и "невероятно сексуальной". Что ж, сложно поспорить!

Напомним, у Эшли и ее мужа Джастина Эрвина уже подрастает старший сын - Айзек. Мальчик родился в разгар пандемии, так что молодой маме пришлось нелегко. В своем блоге американская супермодель подробно показывала, как семья жила на карантине, и какие лайфхаки применяла.

Ранее Эшли Грэм резко ответила на критику своих голых фото.

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