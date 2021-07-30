ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Это тело! Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась в собственной ванной

Новина українською →
США, Пятница 30 июля 2021 22:23
Это тело! Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась в собственной ванной Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)
Автор: RBC.UA

Беременная Эшли Грэм, по своей личной традиции, не перестает делать соблазнительные снимки. Ими 33-летняя знаменитость призывает не стесняться своего тела с его природными трансформациями. А замечать его красоту во все периоды жизни.

Новый из них модель plus-size сделала в собственной ванной.

Эшли сделала селфи, стоя в одном полотенце. Модель стоит в пол-оборота и посылает в камеру воздушный поцелуй. На снимке хорошо видно животик модели, которая беременна своим вторым ребенком. Выглядит Эшли, как всегда, подтянутой и спортивной, несмотря на свои природные данные.

Это тело! Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась в собственной ваннойЭто тело! Беременная Эшли Грэм полностью обнажилась в собственной ваннойЭшли Грэм на новых селфи (фото: instagram.com/ashleygraham)

Снимок Грэм показала в сториз, не став пока что публиковать его на своей странице. Так что фанаты не смогли выразить свои восторги. Также молодая мама показала селфи, сделанное перед выходом в свет. Модель выбрала ярко-салатный топ, а также трендовые тени у внешних уголков глаз и розовый блеск для губ. Берем на заметку!

Ранее Эшли показала, как носить вязаное платье.

Читайте LITE в Google News
фигура стиль мама мода модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Апокалипсис возвращается: украинка показала, что на самом деле происходит на курортах Турции
Апокалипсис возвращается: украинка показала, что на самом деле происходит на курортах Турции