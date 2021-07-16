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Это тело! Изабель Гулар взорвала сеть точеной фигурой в бикини

Новина українською →
Миконос, Пятница 16 июля 2021 22:27
Это тело! Изабель Гулар взорвала сеть точеной фигурой в бикини Изабель Гулар (фото: instagram.com/izabelgoulart)
Автор: RBC.UA

Бразильская супермодель Изабель Гулар по праву считается одной из самых спортивных в фешн-бизнесе. Регулярные физические нагрузки помогают поддерживать тело экс-"ангела" Victoria’s Secret в безупречном состоянии. Кажется, она готова выйти на подиум в любую минуту.

Новое видео в Instagram полной мерой показало фигуру Изабель, к которой стремятся все фанаты.

Гулар, которая, помимо спорта и пилатеса, увлекается йогой, записала новый ролик. Модель совмещает приятное с полезным: асаны она выполняет, не отходя от бассейна. Изабель позирует на коврике, выполняя стойку на предплечьях и усложнив ее движениями ногами. Поза требует определенной концентрации и гибкости, но Гулар с ней справилась на отлично. Вдохновляющий ролик мгновенно стал вирусным и облетел массу спортивных и модных порталов.

Изабель Гулар обожает йогу (видео: instagram.com/izabelgoulart)

Изабель надела для съемок модный купальник сочного оранжевого оттенка: бикини и топ. Такой наряд подчеркнул накачанные мышцы и безупречные параметры 36-летней супермодели.

Это тело! Изабель Гулар взорвала сеть точеной фигурой в бикиниЭто тело! Изабель Гулар взорвала сеть точеной фигурой в бикини

Изабель Гулар на Каннском кинофестивале (фото: instagram.com/izabelgoulart)

К слову, на греческом острове Миконос, где она сейчас отдыхает со своим бойфрендом, модель показала и массу других летних купальников. Перед поездкой на отдых модель успела побывать в Каннах, не забыв порадовать фанатов своим новым роскошным нарядом. Фанаты остались довольны. Сложно было бы представить красную дорожку знаменитого фестиваля без блистательной Гулар.

Также мы писали об еще одной звезде и настоящем символе Каннского кинофестиваля - Белле Хадид, которая показала самый обсуждаемый и эффектный образ этого года.

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