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Это тело! Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в ультрамодном купальнике

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США, Среда 18 августа 2021 17:32
Это тело! Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в ультрамодном купальнике Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

Похоже, у Эмили Ратаковски, Кэндис Свейнпол и Алессандры Амбросио появился серьезный конкурент. Кайли Дженнер объявила о запуске своего бренда купальников Kylie Swim.

Сделала она это привычным образом для всех сестер Кардашьян-Дженнер - примерив первую модель и показав, как шикарно она сидит на ее знаменитой фигуре.

Кайли Дженнер запостила в своем блоге новое фото, где примерила новинку собственного бренда - ультрамодный купальник, состоящий из переплетений тонких полос ткани. Он оголил все самые лучшие стороны фигуры знаменитой инстадивы: тонкую талию, крутые бедра и роскошную грудь. Девушка, которая недавно отметила 24-летие, позирует с коктейлем в руках, без укладки и макияжа. "Скоро", - заинтриговала самая молодая миллиардерша в мире своих фолловеров, направив на страницу Kylie Swim.

"Это тело!", "Вау, я заинтригована", "Очень "практично", но выглядит восхитительно", "Любимая", "Лучшая", - пишут ей поклонники. Наверняка купальники Кайли будут иметь успех не меньший, чем ее косметика и парфюмы.

Это тело! Кайли Дженнер показала идеальную фигуру в ультрамодном купальникеКайли Дженнер решила выпускать купальники (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, недавно Кайли Дженнер сошлась со своим экс-бойфрендом Трэвисом Скоттом, который также является отцом ее дочери Сторми. Теперь в сети обсуждают возможную беременность Дженнер.

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Кайли Дженнер
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