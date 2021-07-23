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Это тело! Синди Кроуфорд покорила редкой красотой на фото из молодости

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США, Пятница 23 июля 2021 22:23
Это тело! Синди Кроуфорд покорила редкой красотой на фото из молодости Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд показала несколько фото, которые были сделаны в молодости. Пост она посвятила Олимпийским играм в Токио, которые стартуют 23 июля.

На них модель продемонстрировала свою гибкость и любовь к спорту.

"Идем за золотом. С нетерпением ждем завтрашней церемонии открытия @olympics!", - написала Синди. На снимках она позирует в бледно-желтом слитном купальнике, который подчеркнул совершенную фигуру модели. Она делает позу, напоминающую асану из йоги, и смотрит загадочно вдаль.

Тело Кроуфорд покрыли золотистой краской, что придает всему ее облику ореол божественности. На втором снимке Синди показала лицо с безупречными чертами крупным планом.

"Вневременная красота", "Вау", "Ты просто совершенство", "Самая лучшая", "Восхитительная Синди", "Супер красота", - не могут насмотреться на картинки ее фанаты.

Это тело! Синди Кроуфорд покорила редкой красотой на фото из молодостиЭто тело! Синди Кроуфорд покорила редкой красотой на фото из молодостиСинди Кроуфорд на архивных фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

Напомним, недавно Синди Кроуфорд показала, как выглядит ее фигура сейчас. 55-летняя модель позирует в купальнике.

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