Это тело! Синди Кроуфорд покорила редкой красотой на фото из молодости

Синди Кроуфорд показала несколько фото, которые были сделаны в молодости. Пост она посвятила Олимпийским играм в Токио, которые стартуют 23 июля.

На них модель продемонстрировала свою гибкость и любовь к спорту.

"Идем за золотом. С нетерпением ждем завтрашней церемонии открытия @olympics!", - написала Синди. На снимках она позирует в бледно-желтом слитном купальнике, который подчеркнул совершенную фигуру модели. Она делает позу, напоминающую асану из йоги, и смотрит загадочно вдаль.

Тело Кроуфорд покрыли золотистой краской, что придает всему ее облику ореол божественности. На втором снимке Синди показала лицо с безупречными чертами крупным планом.

"Вневременная красота", "Вау", "Ты просто совершенство", "Самая лучшая", "Восхитительная Синди", "Супер красота", - не могут насмотреться на картинки ее фанаты.

Синди Кроуфорд на архивных фото (фото: instagram.com/cindycrawford)