ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Это точно она? 62-летняя Мадонна шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видом

Новина українською → Понедельник 12 октября 2020 16:27
Это точно она? 62-летняя Мадонна шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видом Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Автор: Ольга Турчаникова

Певица переборщила с пластикой

Мадонна всегда была эпатажной, и с возрастом, похоже, эта черта только усугубляется. 62-летняя знаменитость то и дело будоражит сеть если не откровенными клипами, то очередной пластической операцией, которые уже сделали ее почти неузнаваемой.

Ранее в сети обсуждали решение звезды поп-сцены увеличить ягодицы. Вскоре, впрочем, Мадонна вынула импланты, вернув своей пятой точке привычные размеры. Но останавливаться с экспериментами она и не думала, а просто перенесла их на лицо.

Это точно она? 62-летняя Мадонна шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видомЭто точно она? 62-летняя Мадонна шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видом

Мадонна выглядит хорошо, но ее не узнать, считают фанаты (фото: instagram.com/madonna)

Когда звезда перешагнула 60-летний рубеж, она была в отличной форме и казалась необычайно молодой. По мнению некоторых специалистов, звезда точно прибегала к ряду процедур. Здесь была проведена блефаропластика, коррекция морщин при помощи филеров и уколов ботокса. Но сейчас Мадонна явно нашла новые способы омолодиться. Несколько часов назад певица выложила в сеть несколько фото, на которых результаты трудов пластических хирургов особенно заметны.

Это точно она? 62-летняя Мадонна шокировала сеть изменившимся до неузнаваемости внешним видомМадонна шокировала сеть (фото: instagram.com/madonna)

Мадонна предстала с розовыми волосами, выразительными скулами и пухлыми губами. Возможно, звезда наложила какие-либо фильтры, но выглядит она совершенно не похожей на себя. Разумеется, фанаты не стали молчать. «Что с ее щеками?», «Перестаньте пытаться омолодиться за счет сомнительных процедур», «Мне кажется, ее не воспринимают всерьез», – пишут расстроенные поклонники звезды.

Напомним, недавно 82-летняя Джейн Фонда снялась в провокационной фотосессии, примерив смелые наряды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Мадонна певец
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Вместо "новых лиц": эксперты рассказали, каких политиков хотят украинцы