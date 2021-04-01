"Это точно не свадебная фотосессия?" Кароль заинтриговала образом белой королевы
Тина Кароль регулярно радует поклонников появлением на экране в различных образах и нарядах, которые те подолгу детально изучают, восхищаясь каждым элементом. Украинская поп-дива балует не только новыми фотосетами и показывает закулисье своей творческой жизни, но и готовит для поклонников нечто впечатляющее – новый альбом.
О выходе свежих треков Тина сообщила в Instagram, показав фото в total white образе.
Тина расположилась на полу. Она приподняла подол белоснежного наряда, обнажив стройные ножки в безупречно белых закрытых босоножках с тонкими ремешками. Тина соблазнительно смотрит в объектив фотографа, оперившись рукой о колено.
"Ни к чему суждения людей…" - заинтриговала одной из строчек композиции из нового альбома Тина. И уточнила, что треки вскоре будут доступны на всех музыкальных платформах.
Тина анонсировала выход свежего альбома (фото: instagram.com/tina_karol)
Поклонники искренне порадовались хорошим новостям от своей любимицы и похвалили ее нежный и одновременно соблазнительный образ.
- Белая королева
- Самая красивая
- Нереальная
- Это точно не свадебная фотосессия?
- Безумно красива
- Огнище, просто горячо
- Как ангел, который снова привнесёт в нашу жизнь что-то значимое
- Сексуально
- Какая же вы шикарная!
Напомним, что ранее Тина Кароль и Дан Балан, который вскоре появиться на экранах в новом сезоне "Голоса страны", очаровали романтическим танцем.