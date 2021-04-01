"Это точно не свадебная фотосессия?" Кароль заинтриговала образом белой королевы

Тина Кароль регулярно радует поклонников появлением на экране в различных образах и нарядах, которые те подолгу детально изучают, восхищаясь каждым элементом. Украинская поп-дива балует не только новыми фотосетами и показывает закулисье своей творческой жизни, но и готовит для поклонников нечто впечатляющее – новый альбом.

О выходе свежих треков Тина сообщила в Instagram , показав фото в total white образе.

Тина расположилась на полу. Она приподняла подол белоснежного наряда, обнажив стройные ножки в безупречно белых закрытых босоножках с тонкими ремешками. Тина соблазнительно смотрит в объектив фотографа, оперившись рукой о колено.

"Ни к чему суждения людей…" - заинтриговала одной из строчек композиции из нового альбома Тина. И уточнила, что треки вскоре будут доступны на всех музыкальных платформах.

Тина анонсировала выход свежего альбома (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники искренне порадовались хорошим новостям от своей любимицы и похвалили ее нежный и одновременно соблазнительный образ.