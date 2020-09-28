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Это был ужас: Джамала рассказала, почему ей пришлось жить у друзей после родов

Новина українською → Понедельник 28 сентября 2020 15:33
Это был ужас: Джамала рассказала, почему ей пришлось жить у друзей после родов Джамала с мужем и детьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Певица также поделилась, как они выбирали имя для второго сыночка

Украинская певица Джамала недавно стала мамой во второй раз - 19 июня на свет появился еще один сыночек, которого они с мужем назвали Селим-Гирай. Через несколько дней мама с малышом выписались из роддома - однако отправились не домой, а к друзьям.

О том, почему первую неделю после родов ей пришлось жить у друзей, а также о выборе имени для сына Джамала рассказала в интервью "Светской жизни".

Оказалось, что в квартире певицы и ее семьи не успели завершить ремонт, поскольку артистка решила обновить детскую комнату уже на последних сроках беременности. Так что первую неделю жизни Селим-Гирай провел в доме друзей звездной мамы.

"Это был ужас! Потому что я беременная должна была охранять всех строителей. Я делала им кофе и говорила: "Ну вы видите, какая я большая? Вы можете быстрее?!" - поделилась исполнительница.

Также звездная мама отметила, что быть мамой двоих сыновей нелегко, но в то же время она испытывает еще большую опору.

"Как два крыла! Чувствую еще большую опору. Да, это трудно, я была долгое время без няни из-за карантина. Мне помогал мой муж Бекир, он был с Эмиром, я с Селимом. Я сейчас вижу, что у него просыпается следующее: "Это мой брат! Это мой Селим". Он конечно ревнует", - рассказала Джамала.

Это был ужас: Джамала рассказала, почему ей пришлось жить у друзей после родов

Джамала наслаждается новой ролью мамы двоих сыновей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Что касается выбора имени - они с мужем нашли отличный компромисс.

"Мне нравилось имя Гирай, а Бекиру — Селим. И, о чудо, так случилось, что есть Селим-Гирай, он очень такой известный крымский хан. Его приглашали быть владельцем люди. То есть он был очень крутой такой народный хан", - рассекретила певица.

Напомним, ранее Джамала умилила семейным домашним фотосетом и внезапным признанием о детях.

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