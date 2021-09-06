Это выдержать нереально: Власова на "Танцах со звездами-2021" сделала честное признание

В воскресенье, 5 сентября, состоялся первый прямой эфир проекта "Танці з зірками 2021" на канале 1+1. Так, участницей 11 сезона стала певица Евгения Власова. В партнеры ей достался победитель прошлого сезона проекта Макс Леонов.

Артистке довелось пройти немало жизненных испытаний, включая тяжелую болезнь и длительный период реабилитации, но теперь она готова вновь заявить о себе и попробовать свои силы на главном паркете страны.

Певица отметила, что с ее диагнозом выживает один из десяти, и ей посчастливилось встать на ноги и вернутся к полноценной жизни. Она пережила ряд операций и химиотерапию, после чего восстанавливала здоровье и исчезла из медиа-пространства на длительное время.

Евгения и Максим очаровали легкостью на паркете (фото instagram.com/tanci1plus1)

"Я помню, как я в ужасном махровом халате дома, себя поднимала, и шаг не могла сделать. Сложно было поднимать одеяло. Мне неприятно, что меня ассоциируют с какими-то болячками. Это выдержать нереально. Это ранило мою дочку", - со слезами рассказала Евгения.

Певица озвучила свое заветное желание. "Самое главное - я хочу, чтобы дочь видела каждый раз, какая я офигенная. Что больше ей никто не скажет: "А правда, что твоя мама болела раком?". Ей хочетчя, чтобы ей сказали: "Блин, твоя мама такая классная в Танцах!". Вот этого мне хочется больше всего!" - призналась Власова.

Судьи по достоинству оценили квикстеп Евгении, поддержали смелую звездную участницу и не жалели для нее теплых слов и комментариев.

Евгения и Макс впечатляли судей и зритлей квикстепом

"Я считаю, что этот проект для вас, с тем, что вы прошли – он необходимый. Я знаю, что у вас появится другое мировоззрение, мышцы и вы почувствуете себя по-другому", - обратился к Евгении Максим Чмерковский.

Ведущий балкона Макс Барских вспомнил о знаковых выступлениях Власовой, которые препали на его школьне годы, и поддержал ее. "Ты ни капельки не изменилась. Я хочу, чтобы ты продолжала работать, радовать людей, ведь ты большое вдохновение!" - отметил он.