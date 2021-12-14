Этот брак не спасти: Ким Кардашьян заявила об окончательном разводе с Канье Уэстом

В последнее время развод Ким Кардашьян и Канье Уэста превратился в игру: кто первым докажет счастье в новых отношениях. 41-летняя бизнесвумен закрутила роман с 28-летним Питом Дэвидсоном. А Канье нашел утешение в объятиях молодой модели Винетрии . Тем не менее, многим казалось, что супруги все еще хотят спасти брак и просто "соревнуются".

Теперь же стало известно, что продолжения не будет - Ким подала документы об окончательном расторжении брака.

"Канье Уэст и я оба заслуживаем возможности начать новую жизнь", - заявила Ким Кардашьян в судебных документах, которые должны поставить точку в разводе, начавшемся еще в декабре. В них Кардашьян просила, чтобы вопросы опеки над детьми и имущественные вопросы были отделены от ее семейного положения. Также звезда подчеркнула, что давно пытается завершить бракоразводный процесс, но именно Канье препятствует этому.

Ким Кардашьян не желает спасать брак (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Брак сторон окончательно распался. Кардашьян больше не желает быть замужем за Уэстом, - говорится в документах. - Нет никаких сомнений в том, что брак сторон больше не является жизнеспособным. Кардашьян не желает мириться с Уэстом и хочет, чтобы их брак был расторгнут. Непримиримые разногласия привели к непоправимому распаду отношений. Нет никакой возможности спасти брак с помощью консультаций или других средств".

Интересно, что хотя Кардашьян утверждает, что Уэст не реагирует на юридические вопросы, касающиеся их развода, он неоднократно публично призывал ее вернуться к нему.

Ким Кардашьян и Канье Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Мне нужно, чтобы ты бежала прямо ко мне, детка", - говорит Уэст в своих текстах, обращаясь к экс-жене.

Сама звезда призналась, что она "не удивлена, что он публично умоляет ее бежать к нему. Она просто пытается относиться к этому с уважением".

Также Ким пообещала, что Канье Уэст будет видеться с детьми и с ней, ведь она понимает, что емутрудно с этим справиться.