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Этот трудный период однажды закончится: Руслана Писанка рассказала правду о личной жизни

Новина українською →
Среда 10 ноября 2021 17:25
Этот трудный период однажды закончится: Руслана Писанка рассказала правду о личной жизни Руслана Писанка в проекте "Вдягни українське мистецтво" (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Ольга Турчаникова

Руслана Писанка - одна из самых востребованных украинских ведущих. Но при этом знаменитости удается виртуозно совмещать профессиональную и личную жизнь.

В недавнем интервью звезда "плюсов" рассказала о рабочих амбициях и отношении к ним мужа Игоря Исакова, с которым Руслана с браке с 2012-го года.

Так, Руслана Писанка считает, что быть востребованной на работе и счастливой в личной жизни вполне возможно. И даже нужно. Главное - приоритеты, а также взаимное доверие и поддержка.

Этот трудный период однажды закончится: Руслана Писанка рассказала правду о личной жизниЭтот трудный период однажды закончится: Руслана Писанка рассказала правду о личной жизни

Руслана Писанка (фото: пресс-служба 1+1)

"Надо научиться эти сферы совмещать, нельзя отключить личную жизнь и сфокусироваться только на работе. Сейчас в моей жизни важно сделать акцент на карьере. И хорошо, что муж это понимает и поддерживает меня любыми способами. Говорит: "Потом, когда освободишься, поедем отдыхать".

Кстати, мечты нас объединяют. Когда знаешь, что потом мы вдвоем сядем в машину и поедем путешествовать, тогда понимаешь, что этот трудный период когда-нибудь закончится и придет долгожданный отпуск. Вот тогда, наконец, мы посвятим время друг другу", - рассказала Руслана.

Ранее еще одна звезда "плюсов" - Влад Яма - рассказал о пугающем увлечении сына.

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