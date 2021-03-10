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Этой связи нет названия: Деми Мур высказалась об отношениях с нынешней женой Брюса Уиллиса

Новина українською → США, Среда 10 марта 2021 21:28
Этой связи нет названия: Деми Мур высказалась об отношениях с нынешней женой Брюса Уиллиса Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)
Автор: Lite

Деми Мур продолжает удивлять общественность своим теплым отношением к нынешней жене Брюса Уиллиса, Эмме Хеминг. В этот раз она выделила актрису как женщину, которая ее безмерно вдохновляет.

Пост, посвященный главным вдохновляющим женщинам в своей жизни, она приурочила к 8 Марта. И одной из них оказалась нынешняя супруга Крепкого Орешка.

"Эмма Хеминг, я вижу в ней свою семью и имею честь называть другом. Наши дети - сестры, и все же нет названия, какова наша семейная связь друг с другом. Мы - матери, сестры, которых связывает это сумасшедшее жизненное приключение. Эмма - красивая мать, преданная своей семье, абсолютно великолепная женщина, и теперь она может добавить в свое резюме статус бизнес-предпринимателя. Она самостоятельно проложила путь к созданию @cocobabaofficial, выпустив первые продукты по уходу за кожей тела для женщин и матери! Нам всем это нужно! Ее драйв, решимость и страсть поднимают настроение, она женщина, которая невероятно вдохновляет", - написала Деми.

Этой связи нет названия: Деми Мур высказалась об отношениях с нынешней женой Брюса УиллисаЭтой связи нет названия: Деми Мур высказалась об отношениях с нынешней женой Брюса УиллисаДеми Мур с младшими дочерьми от Брюса Уиллиса (фото: instagram.com/demimoore)

Напомним, Деми Мур и Брюс Уиллис в прошлом году вместе проводили карантин, чем вызвали немало споров в сети. Но, как оказалось, бывшая и нынешняя жены голливудского актера души друг в друге не чают.

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