Этой связи нет названия: Деми Мур высказалась об отношениях с нынешней женой Брюса Уиллиса

"Эмма Хеминг, я вижу в ней свою семью и имею честь называть другом. Наши дети - сестры, и все же нет названия, какова наша семейная связь друг с другом. Мы - матери, сестры, которых связывает это сумасшедшее жизненное приключение. Эмма - красивая мать, преданная своей семье, абсолютно великолепная женщина, и теперь она может добавить в свое резюме статус бизнес-предпринимателя. Она самостоятельно проложила путь к созданию @cocobabaofficial, выпустив первые продукты по уходу за кожей тела для женщин и матери! Нам всем это нужно! Ее драйв, решимость и страсть поднимают настроение, она женщина, которая невероятно вдохновляет", - написала Деми.

Деми Мур с младшими дочерьми от Брюса Уиллиса (фото: instagram.com/demimoore)