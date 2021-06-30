Ева и змея: полностью обнаженная Кароль "пригрела" на груди питона

Тина Кароль умеет удивлять – ее смелые эксперименты с образами и сменой имиджа, музыкальными стилями и направлениями держат поклонников в тонусе, ведь они никогда не знают, чего еще ожидать от своей любимицы. В этот раз украинская поп-дива сумела снова ошеломила публику, представ …. обнаженной! Таким оригинальным образом артистка анонсировала выход клипа на трек "Красиво" - заглавную композицию нового одноименного альбома. Премьера запланирована на четверг, 1 июля.

Под тизером в Instagram звезды собралась немало комментариев от ошарашенных фанов певицы, ведь она предстала в коротком видео без одежды с питоном на шее и плече.

Змея извивалась на теле певицы, но Тина оставалась невозмутимой и бесстрашной.

Впечатляющие фешн-кадры являются частью промо-компании клипа. Будет ли использован питон в клипе неизвестно.

Тина Кароль удивила поклников, раздевшись догола (фото: пресс-служба)

Поклонники сразу вспомнили некогда нашумевший клип артистки на песню "Ноченька". Тогда она также снялась в видео обнаженной, а ее смелый поступок еще долго обсуждала общественность. Так, клип "Красиво" уже успели окрестить "Ноченька. Версия 2.0".

Также подписчики Кароль принялись расшифровывать посыл смелого промо своей любимицы, проводя параллели между чистой, непорочной девой и змеем- искусителем.