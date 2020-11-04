Евгений Кошевой кардинально меняет образ: похвастался новой прической

Знаменитый комик решил отрастить волосы

Евгений Кошевой решил кардинально изменить стиль и распрощаться со своим фирменным образом "лысого с Квартала" - для этого шоумен собрался отрастить волосы, а также обзавестись щетиной. Артист уже похвастался перед своими поклонниками первой за долгие годы прической.

Известный комик и руководитель студии "Квартал 95" признался, что решился на эксперимент со внешностью в период временной паузы между выступлениями. Об этом Кошевой рассказал в своем Instagram в stories.

Юморист сделал забавное селфи в салоне авто и показал результаты такого отращивания волос - на снимке видно, что Евгений, регулярно бривший голову на лысо, уже обзавелся небольшим ежиком. Кроме того, заметна его небритость.

"Пока есть время, попробую, как это с волосами. И не бриться!" - подписал юморист кадр.

Евгений Кошевой похвастался ежиком на голове (фото: instagram.com/evgenii.koshevoi)

Также Кошевой записал видео с наложением фильтров, превратив себя в "инопланетянина" с круглой головой - в анонсе нового номера "квартальщиков" также отчетливо видна прическа артиста.

Видео: Евгений Кошевой в образе пришельца продемонстрировал новую прическу

Напомним, недавно Кошевой рассказал о своих волосах раньше и признался, что был обладателем русой шевелюры.

Как сообщалось, на днях дочь Кошевого рассказала о жестком буллинге в школе и отметила, что ученики называют ее папу клоуном.