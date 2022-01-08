Евгений Кот рассказал об измене любимой женщины с известным музыкантом: меня обманули

Победитель "Танцев со звездами 2019", хореограф и судья проекта "Україна має талант 2021" Евгений Кот не часто рассказывает о себе и делает признания. Например, ему приписывали роман со звездной партнершей на главном паркете страны Ксений Мишиной, но мужчина это отрицает. Зато отмечает – как настоящий профессионал он был влюблен в героиню каждого номера, ведь только тогда чувства выглядят по-настоящему.

Кстати, сам Евгений пережил в жизни личную трагедию из-за предательства любимой, о чем рассказал Маше Ефросининой в программе " Мой секрет " на канале СТБ.

Когда-то хореограф встречался с экс-участницей Quest Pistols Show Мариам Туркменбаевой. Тогда молодые люди только начинали свое восхождение на большую сцену. Они вместе участвовали в проекте "Танцюють всі".

Евгений Кот рассказал трагическую историю любви и измены (фото: instagram/kot.jenya)

"Меня обманули. Обошлись нечестно по отношению к моему сердца, к моей душе. Я на то время думал, что это будет семья. Мы вложились уже в общий дом. Потом наступил кризис", - рассказал Евгений.

Однажды пара поссорилась и девушка решила уйти. Тогда она просто отправилась в тур с группой и не вернулась домой.

По прошествии времени, в канун Нового года, Евгений обратился к своему знакомому, певцу и хореографу, солисту Quest Pistols Антону Савлепову. Он хотел передать через артиста подарок для экс-возлюбленной и поздравить ее с праздником.

Евгений Кот признался, что его предала бывшая и товарищ (фото: instagram/kot.jenya)

Савлепов согласился помочь, и только позже Кот узнал, что у его товарища был роман с Мариам.

"Это именно тот человек, из-за которого она ушла от меня. У них случился роман", - рассказал Евгений.

К слову, после этого красивого жеста, через неделю, девушка вернулась к бывшему. Евгений простил ее – тогда он еще не знал о факте измены. К тому же, Антон сам порвал отношения с Мариам.

Кот и Туркменбаева прожили вместе всего три недели – именно столько длился перерыв между гастролями Quest Pistols.

"Как только начались гастроли, начал идти холодок. Я понимаю: что-то не то. И однажды я встаю утром и вижу сон об ее отношениях с Антоном", - рассказал о знаке свыше Кот.

Он обо всем рассказал Мариам – танцовщица не отрицала. Она уехала на гастроли, а Евгений случайно увидел новые фото своей девушки в одном номере с Антоном.

"Я тогда переживал очень сильно. Мне было больно и особенно неприятно, что она вернулась и пошла к нему", - вспомнил Евгений.

К слову, совместно приобретенный с Мариам дом Евгений выкупил. Сейчас он там живет с любимой женой Натальей.