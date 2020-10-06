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Ей 51? Дженнифер Лопес в стильном наряде total white ошеломила цветущим внешним видом

Новина українською → Вторник 06 октября 2020 21:21
Ей 51? Дженнифер Лопес в стильном наряде total white ошеломила цветущим внешним видом Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Звезда очаровала сеть молодостью

Дженнифер Лопес вновь подтвердила свой статус вечно молодой знаменитости. 51-летняя певица запостила несколько фото в стильном образе total white. Объемный вязаный свитер с косами, белая рубашка под ним, а также белоснежные брюки отлично сочетались с кольцом и серьгами с крупными камнями. Светлые волосы ей собрали в высокий хвост и уложили мягкими волнами. Макияж с коричневыми smoky eyes, блестящими губами и сияющей кожей стал завершающим штрихом к безупречному образу.

Ей 51? Дженнифер Лопес в стильном наряде total white ошеломила цветущим внешним видом

Дженнифе Лопес, как всегда, выглядит потрясающе (фото: instagram.com/jlo)

"Фантастическая", "Ты выглядишь сногсшибательно", "Ты не можешь 51-летней", "Ты вдохновение", "О боже, люблю тебя, королева", "Девушка мечты", "Ты хоть знаешь, как ты хороша?", "Мне не нужен никакой кофе для энергии, ты моя энергия", – такими комментариями засыпали певицу под ее постом.

Ей 51? Дженнифер Лопес в стильном наряде total white ошеломила цветущим внешним видом

Новый пост Дженнифер вызвали споры в сети (фото: instagram.com/jlo)

Многие также возмутились, так как в подписи Дженнифер упоминает о любви к кофе и своем совместном проекте с кофейным брендом. В то время как в интервью звезда часто упоминала, что не употребляет этот напиток. Якобы минимум кофеина – один из главных секретов ее молодости и красоты. Фанаты задали звезде соответствующие вопросы. "Я думала, ты не пьешь кофе", "Не понимаю, ты же говорила, что отказалась от кофеина", "Ты никогда не пьешь кофе! Ты говорила это миллион раз", – недоумевают фанаты. Впрочем, их вопросы пока что остались без ответов.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес показала, как проводит выходные с детьми.

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