И ей почти 52! Дженнифер Лопес восхитила спортивным телом на горячем видео

Новое доказательство трудолюбия и прекрасных спортивных данных она продемонстрировала на своей странице сети Instagram несколько часов назад.

Дженнифер запостила новое видео, на котором показала свою гибкость и артистизм. Одета она в легинсы, белый топ, клетчатую рубашку и кеды. Певица прямо в спортзале исполнила соблазнительный танец с горячими элементами.

Дженнифер Лопес восхитила фанатов (видео: instagram.com/jlo)

"Мы репетируем в любое время, при любых условиях... В тот вечер мне пришлось работать в студии звукозаписи, но на следующий день я должна была участвовать в съемках видео, так что @sienna.lalau встретила меня там, и мы передвинули несколько кушеток и сделали это прямо на коврике... LOL… Люди иногда думают, что я сумасшедшая, но я хотела, чтобы на следующий день все было идеально для съемок видео!! Надеюсь, вам нравится видео!!", - рассказала Дженнифер.

"Как и положено! Вот как вы это делаете в свои 52 года", "Я не могу перестать смотреть, какая ты красивая", "Ты невероятная", - восхищаются фанаты.