Ей нравится из меня делать исчадие ада: Джеджула вновь заговорил о сложностях с женой после рождения дочки

Андрей Джеджула в конце февраля во второй раз стал отцом – жена шоумена Юлия подарила ему дочь Аделину. Стоит отметить, что отношения в паре начали портиться еще во время беременности женщины. Она обвиняла мужа в абьюзе, расказывала, что он поднимал на нее руку и эмоционально подавлял. Андрей решил рассказать, как изменились отношения в семье спустя полгода.

Обсуждение семейных конфликтов дается Андрею с трудом – он не хочет лишний раз поднимать тяжелую для себя тему.

"Я говорю одну вещь в таких случаях – полиция, побои и так далее. Я не хочу влазить, погрязать в эту историю. Я понимаю, что меня пытаются ударить по репутации. Это больная история", - попытался уйти от обсуждений острой темы шоумен.

Он отметил, что сейчас у него непростой период в отношениях с женой Юлией, но Андрей пытается не эскалировать конфликт в семье.

В феврале Андрей Джеджула с женой во второй раз стали родителями (фото: instagram.com/djedjula)

"Чтоб я сейчас не сделал – все будет плохо. Моя точка зрения явно идет в разрез с ее точкой зрения. Она кормящая мама, начнет нервничать, пропадет молоко – я в любом случае буду в проигрыше", - посетовал расстроенный ведущий.

"Ей очень нравиться сделать из себя жертву, а из меня – исчадие ада. А я не хочу, я устал", - отметил Джеджула.

Он отметил, что добровольно взял на себя все бытовые вопросы и полностью занимается домом, максимально заботится о маленькой Аделине.

"Вся моя жизнь состоит из того, что я хожу на работу, взял на себя абсолютно все хозяйственные вопросы. Это мое личное желание. Я хочу максимально облегчить ее жизнь. У нас непростой ребенок, очень капризниает, требует много внимания И моя жена уделяет очень-очень много времени. И я, правда, хотел бы с нее все снять", - пояснил Андрей.

Андрей рассказал о жизни после появления дочки

Джеджула не исключает того, что пара может развестись, но подчеркивает, что такое решение исходит не от него.

"Мы дважды женаты и один раз разведены. Пока. Я не исключаю такой возможности, это не от меня исходит. Я очень мало чего в своей жизни люблю менять кардинально. И я безумно люблю свою дочку. И я с трудом представляю, как она может воспитываться вне моего каждодневного участия. Даже мысль об этом очень больно", - отметил Андрей.