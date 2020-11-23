Ей точно 55? Элизабет Херли похвасталась упругими ягодицами в леопардовом бикини

Звезда показала новое фото

Элизабет Херли всегда славилась своей необычайной внешностью: классическая модельная красота в ней удачно сочетаются с неуловимой харизмой. Она помогла звезде построить карьеру в кино и стать лицом многих известных брендов. Причем в свои 55 она продолжает подписывать контракты и сниматься в откровенных фотосессиях. Впрочем, блеснуть идеальной фигурой всегда есть повод. Элизабет уже давно организовала собственный бренд купальников. И в рекламных кампаниях новых коллекций она, разумеется, выступает главной моделью.



Новое фото Элизабет (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Несколько часов назад Херли показала пару кадров из промо, где примерила бикини модной леопардовой расцветки. "Воспоминания о счастливых временах, без Covid, съемка бикини на пляже", - романтично подписала вечно молодая звезда снимок. На нем знаменитость выглядит необычайно привлекательной и соблазнительной. В кадре Элизабет позирует, повернувшись спиной. А потому все достоинства ее фигуры видны как на ладони.



Херли все так же прекрасна (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

Упругие ягодицы, гладкие бедра и стройная талия 55-летней Херли просто взорвали сеть. "Черт", "Ты прекрасна", "Горячо", "Я могу полностью утонуть в твоей красоте", "Абсолютно восхитительна, как всегда", "Самая красивая", "По крайней мере, ты нас радуешь этими фотографиями с тобой", "Восхитительна", "Идеал", "она не меняется", - не могут остановиться фанаты.

Напомним, ранее Элизабет Херли показала фото крупным планом, где восхитила упругой кожей.