ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ей точно 55? Элизабет Херли в сияющем мини-платье поразила сеть красотой и молодостью

Новина українською → Пятница 30 октября 2020 20:19
Ей точно 55? Элизабет Херли в сияющем мини-платье поразила сеть красотой и молодостью Элизабет Херли (фото: instagram.com/elizabethhurley1)
Автор: Lite

Актриса не меняется!

Элизабет Херли вновь дала повод говорить о своей неувядающей молодости и красоте. Звезда запостила фото, на котром позирует в ванной. При этом на ней надето облегающее сияющее платье, расшитое серебристыми пайетками. В дополнение к праздничному образу она сделала выразительный мейк-ап со smoky eyes и блендо-розовыми губами. Волосы бывшей возлюбленной Хью Гранта уложили мягкими волнами.

Ей точно 55? Элизабет Херли в сияющем мини-платье поразила сеть красотой и молодостью

Актриса на новом фото (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

"Все одеты и... остальное вы знаете", - написала она загадочную и кокетливую подпись. А в ответ получила море комплиментов от своих поклонников. "Ей точно 55?", "Вау, она не меняется", "Самая красивая всегда", "Невероятная женщина", "Восхитительная", - не могут налюбоваться они.

Ей точно 55? Элизабет Херли в сияющем мини-платье поразила сеть красотой и молодостью

Элизабет восхищает своей фигурой (фото: instagram.com/elizabethhurley1)

К слову, единственный сын модели и актрисы - Дэмиан - унаследовал необычную красоту матери и ее любовь к демонстрации этой красоты. 18-летний юноша решил также пойти по стопам своей знаменитой на весь мир мамы и стал моделью. Одна из самых громких и успешных на данных момент работ в его карьере - съемка для коллекции Пэт Макграт. В фотосессии он снялся вместе с признанной богиней подиума - Ириной Шейк. Элизабет Херли, которая всегда радуется достижениям сына как своим, в свое время запостила несколько фото с этой кампании.

Ранее мы писали, что Элизабет Херли похвасталась стройной фигурой в мини-платье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса модель
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Европарламент поддержал предложение Зеленского об увольнении судей КСУ
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Европарламент поддержал предложение Зеленского об увольнении судей КСУ