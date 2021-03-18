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Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила фанатов молодым внешним видом

Новина українською → США, Четверг 18 марта 2021 20:18
Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила фанатов молодым внешним видом Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: Lite

Синди Кроуфорд в этом году исполнилось 55, но фанаты отказываются верить в это. А все благодаря цветущей внешности модели, которую она демонстрирует в своем блоге.

Новые фото вновь вызвали массу восторженных отзывов от фолловеров звезды.

Синди показала пару кадров, сделанных на фоне океана. Одета она в белую куртку с вязаными рукавами и воротом. Образ также дополнили крупные солнцезащитные очки. Свои роскошные волосы культовая модель 90-з уложила в объемную укладку. Макияж она сделала минимальный, подчеркнув скулы легкими румянами, а губы - розовым блеском.

Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила фанатов молодым внешним видомЕй точно 55? Синди Кроуфорд восхитила фанатов молодым внешним видомСинди Кроуфорд на новых фото (фото: instagram.com/cindycrawford)

"Я так люблю это лицо", "Эти волосы!", "Восхитительна", "Ты выглядишь замечательно", "Прекрасна как всегда", "Такая натуральная", "Классическая красота", "Просто загляденье", - не могут остановиться фанаты супермодели.

Ранее Синди показала свое детское фото, умилив поклонников. Девочка уже тогда была необычайно красивой.

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