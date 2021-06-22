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Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила молодым внешним видом

Новина українською →
США, Вторник 22 июня 2021 21:28
Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила молодым внешним видом Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)
Автор: RBC.UA

Синди Кроуфорд опубликовала новое фото, на котором прорекламировала новинки собственного косметического бренда. Но внимание поклонников было сосредоточено только на цветущей внешности вечно молодой супермодели.

Стильный кадр в блоге звезды просто засыпали комплиментами.

Синди на фото сделали роскошную укладку, подкрутив волосы и уложив крупными локонами. А макияж сделали с легким сиянием и в нейтральных тонах, что зрительно убавило лет популярной еще в 90-е красавице.

"Я так рада наконец-то выпустить нашу новую линию для волос @meaningfulbeauty - уже сегодня! Мы всегда говорим о том, как наша кожа будет стареть, но мы редко говорим о том, как наши волосы стареют... И я знаю, что мои волосы так сильно изменились за эти годы, особенно после рождения детей, поэтому я хотела создать эту линию… Не могу дождаться, когда вы попробуете это!", - заинтриговала Синди фанатов.

Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила молодым внешним видомСинди Кроуфорд в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/cindycrawford)

Но в ответ, помимо восторгов от новинок, женщина получила и массу комплиментов своему неувядающему внешнему виду. "Не могу дождаться", "Такая красивая", "Ты выглядишь потрясающе", "Идеальна", "Красавица Синди", "Восхитительна", "Ты не меняешься", - пишут ей поклонники.

Напомним, Синди Кроуфорд ранее показала трогательные фото с любимым мужем.

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