Ей точно 55? Синди Кроуфорд восхитила молодым внешним видом
Синди Кроуфорд опубликовала новое фото, на котором прорекламировала новинки собственного косметического бренда. Но внимание поклонников было сосредоточено только на цветущей внешности вечно молодой супермодели.
Стильный кадр в блоге звезды просто засыпали комплиментами.
Синди на фото сделали роскошную укладку, подкрутив волосы и уложив крупными локонами. А макияж сделали с легким сиянием и в нейтральных тонах, что зрительно убавило лет популярной еще в 90-е красавице.
"Я так рада наконец-то выпустить нашу новую линию для волос @meaningfulbeauty - уже сегодня! Мы всегда говорим о том, как наша кожа будет стареть, но мы редко говорим о том, как наши волосы стареют... И я знаю, что мои волосы так сильно изменились за эти годы, особенно после рождения детей, поэтому я хотела создать эту линию… Не могу дождаться, когда вы попробуете это!", - заинтриговала Синди фанатов.
Синди Кроуфорд в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/cindycrawford)
Но в ответ, помимо восторгов от новинок, женщина получила и массу комплиментов своему неувядающему внешнему виду. "Не могу дождаться", "Такая красивая", "Ты выглядишь потрясающе", "Идеальна", "Красавица Синди", "Восхитительна", "Ты не меняешься", - пишут ей поклонники.
Напомним, Синди Кроуфорд ранее показала трогательные фото с любимым мужем.