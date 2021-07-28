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Фантастическая: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила молодым внешним видом

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Великобритания, Среда 28 июля 2021 20:20
Фантастическая: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила молодым внешним видом Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: RBC.UA

Виктория Бекхэм давно не радовала фанатов своими фото с примерами макияжа. И вот - сюрприз! Звезда продемонстрировала, как с помощью продуктов ее бренда Victoria Beckham Beauty создать роскошный мейк-ап на выход.

Заодно Виктория вдохновила армию фанатов своим цветущим внешним видом.

Виктория Бекхэм позирует на фото в черной рубашке и таких же брюках. Из украшений она выбрала тонкую цепочку с бриллиантом, а еще золотые серьги. Акцент икона стиля явно хотела сделать на своем бьюти-образе.

Виктории выполнили макияж с легкой сиренево-лиловой дымкой на глазах, безупречным тоном с золотистым сиянием, а также тщательно прорисованными карандашом бровями. Губы супруга Дэвида Бекхэма только слегка тронуты помадой коричнево-золотистого оттенка, а скулы подчеркнуты кирпичными румянами. Последний штрих - накладные ресницы, которые сделали взгляд томным и манящим.

Фантастическая: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила молодым внешним видомФантастическая: 47-летняя Виктория Бекхэм восхитила молодым внешним видомВиктория Бекхэм на новых фото (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория также сделала новую прическу, обновив цвет: звезда взяла за основу свой привычный оттенок, но добавила несколько светлых прядей у лица. Получился эффект "поцелованных солнцем" локонов. То что нужно для лета!

Поклонники при виде своей любимой бизнесвумен, как обычно, просто растаяли. Они принялись писать ей много приятных комментариев. "Фантастическая", "Всегда прекрасна", "Самая красивая", "Просто вау", "Красивая Виктория", - любуются фолловеры.

Ранее Виктория показала свою спортивную фигуру, надев легинсы и топ.

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