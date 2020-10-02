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Фантастически молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть цветущим внешним видом

Новина українською → Пятница 02 октября 2020 18:18
Фантастически молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть цветущим внешним видом Дженнифе Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Певица показала новый образ

Дженнифер Лопес запостила новое фото, на котором выглядит невероятно молодо. Тому способствовал и молодежный лук звезды. Певица предстала в базовых вещах, как она сама подчеркнула в подписи к посту: темно-синих джинсах, а также белой короткой футболке, которая помогла продемонстрировать железный пресс знаменитости.

Отдельного внимания заслуживает прическа любимой женщины Алекса Родригеса – длинные структурные локоны Лопес распустили по плечам. Скорее всего, пряди были накладными, тем не менее, выглядела звезда просто роскошно. С помощью макияжа вечно молодой звезде подчеркнули сияющую кожу, пухлые губы и выразительный взгляд.

Фантастически молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть цветущим внешним видом

Дженниефер Лопес остановила время (фото: www.instagram.com/jlo)

Около 2-х миллионов лайков и тысячи комментариев от преданных фанатов не заставили себя ждать. "Вау", "Абсолютно прекрасна", "Эти волосы!", "Бог – это женщина, и ее имя Джей Ло", "Моя королева", "Классическая королева", "Как? Просто как?", "Ты остаешься блистательной всегда, каждый день", "Вдохновение", "Это моя цель", – пишут многочисленные фанаты, которым буквально перехватило дыхание от такой красоты.

Фантастически молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть цветущим внешним видомФантастически молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть цветущим внешним видомФантастически молодая: 51-летняя Дженнифер Лопес поразила сеть цветущим внешним видомПевица в новых образах (фото: www.instagram.com/jlo)

Также Дженнифер выложила у себя в Instagram несколько фото с новой рекламной кампании бренда The Coach, лицом которого она является уже давно. Певица примерила несколько комплектов одежды с одной и той же сумочкой. Луки можно смело брать за основу при создании образов на эту осень. Вдохновляемся!

Ранее певица похвасталась стройными ногами и безупречным силуэтом, надев любимый тренч прямо на голое тело.

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