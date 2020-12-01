Фантастика: Алена Шоптенко восхитила фанатов страстным танцем в обтягивающем платье

Для Алены танцы не заканчиваются

Алена Шоптенко недавно заявила, что "Танцы со звездами" для нее закончились, танцовщица призналась, что в этом году был последний сезон, а вот просто танцы для звезды, похоже, не закончатся еще долго.

Танцорша и хореограф в Instagram поделилась видео, которое привело поклонников просто в экстаз. Алена танцует в обтягивающем черном платье страстный танец и предлагает всем выбрать, какие па выучить в следующий раз. Дело в том, что у Шоптенко есть собственная "рубрика" в соцсети, она дает уроки танцев.

"В субботу у нас с вами получилось томное утро с румбой и, надеюсь, вы получили свою дозу энергии и эндорфинов. Потому что мне было безумно приятно опять с вами потанцевать и проверить ваши домашние задания! И теперь у меня возник к вам традиционный вопрос для информации на будущее. Как вам хореография? Оцените сложность от 1-3, где 1-легкая, 2-средней сложности, 3-сложная", - написала Алена.

Алена Шоптенко (видео: instagram.com/alena_shoptenko/)

"Пані, ніколи не перестану Вами захоплюватися. Ви фантастично рухаєтеся і не менш фантастично виглядаєте. Зразок для нас, жінок", "Красоточка", "Фантастически красивая", - написали поклонники под видео.

Напомним, что ранее Алена Шоптенко показала один из самых трендовых луков осенне-зимнего сезона. Хореограф запостила снимок в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета. В тон к ней Алена выбрала сумку-кошелек. Высокие джинсы с разрезами, туфли с острым носком, звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры!