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Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваля

Новина українською →
Тернополь, Вторник 20 июля 2021 23:31
Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваля Фото: фестиваль "Файне Місто" (fainemisto.com.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинский музыкальный фестиваль "Файне Місто" пройдет в 2021 году в Тернополе уже в восьмой раз, хотя если бы не жесткий карантин в 2020-м, то "Территория свободных людей" открылась бы для меломанов в девятый.

Впрочем, организаторы знаменитого арт-действа, очевидно, решили компенсировать прошлогоднюю паузу в хронологии феста, и готовят для посетителей поистине яркий масштабный праздник музыки, кино, литературы, спортивных развлечений, карнавалов и других приятных "плюшек".

Нынешний фестиваль пройдет с 28 июля по 1 августа на территории тернопольского Ипподрома под лозунгом "Файне Місто возвращает Свободу".

Что ждет посетителей "Файне Місто" 2021

В 2021 году главными хедлайнерами фестиваля станут известные шотландские пираты современности "Alestorm" и рэпкор трио из США "Fever 333". Кроме того, на разных сценах "Файного Міста" анонсированы выступления таких знаменитостей, как:

MAIN STAGE: Me And That Man, The HARDKISS, Anacondaz, 5'nizza, Go-A, Друга ріка, ТНМК, Louna, Жадан і Собаки, Karna, Wildways, O.Torvald, Motanka, Stoned Jesus, Kalush, Nizkiz, Роллікс, Detach, Epolets, One Light inside, Omana, Red Side.

DARK STAGE: Порнофильмы, Ghostkid, Batushka, Belphegor, Lord Of The Lost, Drag Me Out, Infected Rain, Hate, 1914, Space of Variations, Skinhate, Marina, Ignea, Чумацький Шлях, O’Hamsters, Among Your God, Denoi, Crosschains, Fleshgore, Sick Solution, Heartprints, Pomsta.

LIGHT STAGE: Один в каное, Vivienne Mort, Latexfauna, Курган & Агрегат, Kurwa Matj, Паліндром, Ragapop, Хамерман Знищує Віруси, The Unsleeping, Nick Senpai, Фіолет (акустика), Раёк, Tik Tu, I Hate Myself Because, Mazepa, Cloudless, Zwyntar, Julinoza, What is Love, Соседи Стерпят, Mentions, Kommuna Lux, Хвилі, thekomakoma, Vidma.

Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваля

Локации фестивая "Файне Місто" 2021 (фото: facebook.com/fainemisto)

Красочная история фестиваля "Файне Місто"

Пока меломаны предвкушают грядущие встречи с артистами, мы вспомним самые яркие моменты фестиваля за все время существования.

История "Файного Міста" началась с вечеринки друзей в 2013 году на островке "Чайка" в Тернополе...

Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваля

Историческая афиша первого фестиваля "Файне Місто" 2013

Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляСамый первый фест "Файне Місто" в 2013 году (фото: fainemisto.com.ua)

... Уже через год фестиваль переместился на территорию местного аэропорта...

Видео: невероятное выступление группы "Скрябин" на фестивале "Файне Місто" 2014

..., а с 2017 года проводится на тернопольском ипподроме. 2018-й считается началом новой истории "Міста".

Видео: яркий сет Onuka на фесте "Файне Місто" 2016

Сейчас же организаторі отмечают, что музыкально-развлекательное действо в привычном понимании "трансформировалось во временній город в параллельной реальности с собственными самоуправлением, конституции, религией и моральными принципами".

Видео: Файне Місто 2019

За 8 лет существования фестиваля на его сценах выступили такие заграничные звезды как "Powewolf", "Arch Enemy", "The Rasmus", "Oomph!", "Guano Apes", "Tarja Turunen", "Kadebostany", "Poets Of The Fall", "Pain", "Eskimo Callboy".

Видео: Файне Місто 2018

Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваля

Фестиваль "Файне Місто" в 2018 году (фото: fainemisto.com.ua)

Видео: Файне Місто 2017

Организаторы феста называют основной идеей - собрать комьюнити людей, для которых Счастливый Человек - самая главная ценность в жизни.

А главное правило фестиваля - "отдыхать так, чтобы не мешать другим".

Файне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваляФайне Місто: самые яркие моменты за время существования фестиваля

Фестиваль "Файне Місто" в 2019 году (фото: fainemisto.com.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали про топ-15 самых ярких образов с Каннского кинофестиваля 2021.

Также мы писали о том, что недавно организаторы Atlas Weekend сделали заявление о Меладзе, и прокомментировали скандал из-за его участия на фестивале.

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