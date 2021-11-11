Меган Маркл появилась на гала-вечере в смелом платье и браслете принцессы Дианы

Накануне состоялся редкий выход в свет 40-летней Меган Маркл и 37-летнего принца Гарри. Супруги появились на гала-вечере в Нью-Йорке, приуроченному ко Дню ветеранов в США. Это появление на красной дорожке стало первым для мятежных супругов после того, как они сложили королевские полномочия. И весьма фееричным.

Герцогиня Сассекская, которая обожает красный, выбрала платье Carolina Herrera с эффектным лифом, пышным шлейфом и внушительным разрезом посередине. Дополнили лук туфли с открытой пяткой, украшенные камнями, от Giuseppe Zanotti ему в тон. В ушах у жены принца Гарри сверкали серьги с крупными камнями, а на руке - бриллиантовый браслет, который перешел ей в наследство от покойной матери мужа, принцессы Дианы.

Принц Гарри был одет в классический смокинг и белую рубашку, которые дополнил бабочкой. Образы обоих супругов разбавили броши в виде красных маков - символ Дня павших.

Меган Маркл и принц Гарри в Нью-Йорке (фото: Getty Images)