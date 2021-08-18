Фигура мечты: 48-летняя Хайди Клум в топе и модных брюках взорвала сеть

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум - вечный предмет восхищения поклонников по всему миру. Жизнерадостная, активная, успешная, а еще - невероятно красивая и стройная. Кажется, энергичная звезда успевает все: воспитывать четырех детей, отдыхать с молодым мужем, а аще регулярно наведываться на светские тусовки. Новый выход Хайди связан с шоу America's Got Talent, где она выступает в качестве судьи. Для очередного выпуска звезда выбрала наряд от своего любимого бренда - Dolce&Gabbana, облачившись в вещи марки с головы до ног.

Хайди Клум в новом образе (фото: instagram.com/heidiklum)

Аутфит Клум составили откровенный топ, оголивший живот и подчеркнувший грудь, модные широкие брюки и тонкая рубашка. Сшитые из ткани с сочетанием разных принтов - от цветочного до леопардового - вещи отлично передавали дерзкий характер модели, которая обожает выделяться и не боится выражать себя. Дополнили лук черные босоножки на шпильках, а также серьги и кольца с крупными цветами и жемчугом. Последний штрих - высокая укладка и яркий макияж. Хайди выглядела просто великолепно - вдохновляемся!