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Фигура мечты: 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным телом в микробикини

Новина українською → Вторник 29 декабря 2020 22:26
Фигура мечты: 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным телом в микробикини Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек решила оригинально проводить уходящий год, запостив смелые фото в купальнике. 54-летняя актриса позирует на фоне роскошного морского пейзажа с пальмами и голубой водой. Одета она в бикини фиолетового оттенка, а также халат с ярким принтом. Завершает образ маленькая шляпка и крупные солнцезащитные очки. Волосы вечно молодая звезда собрала в хвост на макушке, а от макияжа отказалась.

Фигура мечты: 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным телом в микробикиниФигура мечты: 54-летняя Сальма Хайек покорила сеть роскошным телом в микробикиниСальма Хайек порадовала новыми фото (фото: instagram.com/salmahayek)

"Последние дни 2020 года. Я никогда не была так благодарна за здоровье и общение с природой", - написала Сальма. Поклонники оценили не только позитивный настрой актрисы, но и ее красоту. Тем более что откровенный купальник как нельзя лучше подчеркнул все достоинства фигуры теледивы: особенно ее аппетитные формы и тонкую талию.

"Ты самая красивая в мире!", "Это невозможно быть такой красивой", "Лучшая всегда", "Просто вау", "Идеал", "Роскошная женщина", "Я люблю тебя, Сальма", - начали писать знаменитости поклонники. Многие из них отметили, что цвет купальника ей очень к лицу. А к тому же отлично оттеняет золотистый оттенок, который уже успела приобрести ее кожа.

Ранее мы писали, что Сальма Хайек показала фото с мамой своего супруга и выглядела невероятно молодо.

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