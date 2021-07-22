ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Фигура мечты: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикини

Новина українською →
Четверг 22 июля 2021 19:19
Фигура мечты: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикини Ирина Шейк (фото: instagram.com/irinashayk)
Автор: RBC.UA

Ирина Шейк не так часто делится постами в своем блоге. 35-летняя модель не стремится показать свой ежедневный быт, а ее выходы на прогулки с дочкой попадают в сеть благодаря папарацци. Тем более знаменитость не спешит рассказывать о том, как проводит досуг.

Но несколько часов назад одна из самых красивых женщин планеты сделала исключение и показала в сториз своего Insta-блога несколько фото с отпуска.

Ирина опубликовала несколько фото в бикини. Первое - в черном купальнике, который едва прикрывал соблазнительные формы модели - было сделано в номере отеля. Два остальных - на пляже, среди райских песков и бирюзовой воды. На снимках фигура Ирины кажется заметно постройневшей. Как известно, Шейк никогда не сидела на диетах и полюбилась дизайнерам и фотографам именно своей натуральной красотой.

Фигура мечты: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикиниФигура мечты: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикиниФигура мечты: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикини

Ирина Шейк на новых фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Возможно, тому способствовал новый роман красавицы. Напомним, Ирине приписывают отношения с бывшим мужем Ким Кардашьян - Канье Уэстом. Пара вместе отмечала день рождения рэпера, после чего их заподозрили в романической связи. Официально данная информация не подтвердилась.

На днях Ким порадовала сеть новым фото старшего сына от Канье Уэста.

Читайте LITE в Google News
фигура мода модель Ирина Шейк
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020
Дом-монстр в Киеве и элитный особняк в Лондоне: как живет Андрей Шевченко после Евро 2020