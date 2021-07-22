Фигура мечты: Ирина Шейк показала стройное тело в откровенном бикини

Ирина Шейк не так часто делится постами в своем блоге. 35-летняя модель не стремится показать свой ежедневный быт, а ее выходы на прогулки с дочкой попадают в сеть благодаря папарацци. Тем более знаменитость не спешит рассказывать о том, как проводит досуг.

Но несколько часов назад одна из самых красивых женщин планеты сделала исключение и показала в сториз своего Insta-блога несколько фото с отпуска.

Ирина опубликовала несколько фото в бикини. Первое - в черном купальнике, который едва прикрывал соблазнительные формы модели - было сделано в номере отеля. Два остальных - на пляже, среди райских песков и бирюзовой воды. На снимках фигура Ирины кажется заметно постройневшей. Как известно, Шейк никогда не сидела на диетах и полюбилась дизайнерам и фотографам именно своей натуральной красотой.

Ирина Шейк на новых фото (фото: instagram.com/irinashayk)

Возможно, тому способствовал новый роман красавицы. Напомним, Ирине приписывают отношения с бывшим мужем Ким Кардашьян - Канье Уэстом. Пара вместе отмечала день рождения рэпера, после чего их заподозрили в романической связи. Официально данная информация не подтвердилась.