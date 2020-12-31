Фигура мечты: Кайли Дженнер в крошечном бикини засветила роскошные формы

На днях Кайли Дженнер взяла небольшую паузу в сети Instagram. Но только чтобы затем вернуться с вау-контентом. Девушка сделала очередное откровенное фото в бассейне, примерив крошечное бикини телесного оттенка. Верх от него намеренно сделан такой формы, что грудь молодой миллиардерши просто "выпадала" из купальника. Впрочем, явно что такого эффекта Дженнер и добивалась. К своему образу она подобрала очки в широкой оправе в тон бикини. И даже в бассейн примерила несколько золотых цепочек, браслет, серьги и кольца.

Кайли покорила формами (фото: instagram.com/kyliejenner)

Девушка стоит по пояс в воде, глядя в камеру соблазнительно и томно. Ее загорелое тело с выдающимися формами просто свело поклонников с ума. "О боже"", "Ты нереальная", "Лучшая навсегда", "Кто здесь русалочка Ариэль?", "Этот цвет смотрится на тебе сногсшибательно", "Вау", "Королева", "Не могу отвести от тебя глаз", "Нереальная", - такие комментарии все пишут фанаты под соблазнительным фото.

Ранее, напомним, Кайли Дженнер продемонстрировала, что отправляется на частном самолете на отдых. Правда, как обычно, молодая мама не стала раскрывать подробности и место своего отпуска. В дорогу она подобрала себе стильный образ, который также подчеркнул все достоинства ее фигуры.